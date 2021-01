'Zeeuws-Vlamingen moeten tol blijven betalen'

Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs)

Onderzoeksbureaus kijken op dit moment naar de mogelijkheden om de tol voor de Westerscheldetunnel tóch eerder of gedeeltelijk op te heffen. Dat gebeurt na een motie in de Tweede Kamer afgelopen november, van onder andere het Zeeuwse D66-Tweede Kamerlid Rutger Schonis. Het onderzoek moet eind maart klaar zijn en begin april worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer. "Dan kunnen we de uitkomsten meegeven voor de onderhandelingen voor een nieuw kabinet", aldus gedeputeerde Van der Maas.

Europees recht

De SGP-gedeputeerde wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek, maar stelde na vragen van Statenleden dat een uitzonderingspositie voor Zeeuws-Vlamingen er niet in zit. Een groep juristen is een actie begonnen omdat de huidige tol voor Zeeuws-Vlamingen in strijd is met het Europees recht. De Westerscheldetunnel is formeel de enige mogelijkheid voor Zeeuws-Vlamingen om de rest van het land te bereiken.

Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Van der Maas kunnen er geen uitzonderingen worden gemaakt en moeten Zeeuws-Vlamingen tol blijven betalen. Hij wijst ook op de waterdichte afspraken die Zeeland destijds met de Tweede Kamer heeft gemaakt, toen de Westerscheldetunnel werd aangelegd. "De Tweede Kamer heeft in het verleden bepaald dat we geen uitzondering maken voor Zeeuws-Vlamingen of andere groepen. Iedereen moest tol betalen."

Veelgebruikerskorting

De provincie Zeeland is eigenaar van de Westerscheldetunnel en vanuit die positie is er wel degelijk naar de positie van Zeeuws-Vlamingen en andere Zeeuwen gekeken, stelt Van der Maas. Hij wijst op de veelgebruikerskorting, die een behoorlijk voordeel kan opleveren. "Daar kan iedereen gebruik van maken, ook iemand uit Groningen. Maar in de praktijk is dat natuurlijk vooral interessant voor Zeeuwen en dan zeker voor mensen uit Zeeuws-Vlaanderen." De korting is met name interessant zijn voor automobilisten die meer dan 150 keer per jaar door de Westerscheldetunnel gaan.

Van der Maas over tol Westerscheldetunnel