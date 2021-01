Geen Tour en Giro voor wielrenner Antwan Tolhoek

Antwan Tolhoek (2e van links) in 2020 in de Ronde van Lombardije (foto: Orange Pictures)

"Ik sta wel op de longlist voor de Vuelta", laat Tolhoek weten vanuit Spanje, waar hij met de ploeg op trainingskamp is. "We hebben een rustdag vandaag en dat is maar goed ook, want het stormt hier in Alicante. Het is echt gevaarlijk."

Geen Tour of Giro dus voor Tolhoek. "De ploeg is de afgelopen jaren natuurlijk gegroeid en ik heb het afgelopen jaar niet een constant hoog niveau gehaald", laat Tolhoek (26) weten in een reactie op zijn afwezigheid in de selecties van die twee wedstrijden.

Zware operatie

Daarnaast is hij ook nog herstellende van een zware operatie, die hij na afloop van vorig seizoen onderging. Tolhoek moest onder het mes voor een ingreep aan zijn liesslagader. Het herstel verloopt voorspoedig. "Goh, ik rijd de straatstenen eruit op dit moment! Het gaat echt heel goed."

Tolhoek hoopt op deelname aan de Vuelta, die in augustus in Burgos van start gaat. "Ik heb verder een mooi programma hoor dit jaar. Ik hoop dat er veel wedstrijden doorgaan." Zo zal Tolhoek aan de start staan van de Ronde van Catalonie, de Ronde van Romandie en de Ronde van Zwitserland.

Het komend wielerjaar wordt belangrijk voor Tolhoek, want hij heeft een aflopend contract bij Jumbo-Visma, waar hij sinds 2017 onder contact staat.

Lees ook: