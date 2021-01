Oud-collega's schieten Emergis te hulp

Hoofdgebouw Emergis in Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

Bijna alle patiënten van een afdeling ouderenpsychiatrie van Emergis in Kloetinge zijn besmet met corona. Van de 23 patiënten op de afdeling zijn er twintig positief getest. Deze patiënten hebben vooralsnog milde tot geen klachten, één patiënt is wel erg ziek. Acht medewerkers zijn ook positief.

'Heel mooi'

Woordvoerder Nanon Doeland: "Twee oud-collega's hebben na het lezen in de media over de uitbraak aangeboden om te komen helpen. Dat is natuurlijk heel mooi."

Medewerkers van de GGD met een coronatest (foto: ANP)

De situatie op de getroffen afdeling is nog vergelijkbaar met die van afgelopen weekend toen de uitbraak werd geconstateerd. "De meeste patiënten hebben nog steeds geen tot milde klachten en dat geldt ook voor de medewerkers", aldus Doeland.

Britse variant

Of er op de afdeling van Emergis sprake is van de besmettelijkere, Britse variant van het coronavirus is niet bekend. Deze variant is eerder wel gevonden in monsters van besmette medewerkers van het Adrz, dat vlak bij Emergis ligt. Doeland: "We weten nog niet of het om de Britse variant gaat. Maar eigenlijk maakt dat ook niet zo uit, omdat de afdeling nog steeds in quarantaine is en er dus sowieso met aangescherpte maatregelen wordt gewerkt."

