Staking bij Cargill in Sas van Gent beëindigd

De afgelopen dagen werd er coronaproof (vooral digitaal) gestaakt bij de fabriek (foto: Omroep Zeeland)

Sinds maandag lag het werk bij de voedingsproducent stil. In totaal staakten 600 medewerkers in vier fabrieken in Nederland. Het personeel was boos over de onderhandelingen voor de nieuwe cao. De vakbond betoogde dat het bedrijf misbruik zou maken van de coronapandemie door te claimen dat er geen financiële ruimte zou zijn voor de door de bonden gevraagde loonsverhoging.

'Minder dan we voor ogen hadden'

Medewerkers krijgen nu in een tweejarige cao twee keer 3 procent loonsverhoging. "Het verbeterde loonbod leverde nog wel discussie op, omdat het echt minder is dan wat we voor ogen hadden", zegt FNV-bestuurder Jos Hendriks. "Maar de volledige inwilliging van de eis om het sociaal plan met drie jaar te verlengen gaf voor velen de doorslag, omdat de nodige reorganisaties op de rol staan."

De fabriek is sinds 14.00 uur weer langzaam opgestart.

