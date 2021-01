Iets meer coronabesmettingen op Walcheren en Tholen, sterfgeval in Borsele

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste besmettingen werden geregistreerd in de gemeenten Middelburg en Vlissingen. Daar werd bij zestien inwoners met een coronatest besmetting met het coronavirus aangetoond. Tholen en Goes volgen met twaalf nieuwe besmettingen. Het RIVM heeft geen ziekenhuisopnames van coronapatiënten uit Zeeland in de registratie opgenomen.

Ten opzichte van een dag eerder nam het aantal geconstateerde besmettingen af met 21, gisteren meldde het RIVM namelijk 150 nieuwe besmettingen. Om te voorkomen dat je te veel naar dagelijkse fluctuaties kijkt, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaalaantal besmettingen over de voorgaande zeven dagen, de zogeheten zevendagenlijn, voor vier Zeeuwse regio's.

Gestegen in Walcheren en Noord-Zeeland

Daaruit komt een gemengd beeld naar voren. Er is een zeer licht dalende lijn te zien in de regio's Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden, terwijl het aantal nieuwe besmettingen over de voorgaande zeven dagen juist iets gestegen is in Walcheren en Noord-Zeeland.

Om de regio's beter met elkaar te vergelijken, kun je ook kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Dat heeft als bijkomend voordeel dat je de aantallen besmettingen langs de meetlat van de risiconiveaus kunt leggen, zoals die gehanteerd worden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Bevelanden boven 'zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat de Bevelanden niet alleen de regio is met de meeste besmettingen per inwoner, het is ook de enige regio die op dit moment boven de drempelwaarde zit voor risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er in zeven dagen tijd 250 besmettingen bijkomen per 100.000 inwoners.

De regio met de minste besmettingen naar inwonertal is Noord-Zeeland, dat bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen. Die regio zit al een week onder de drempelwaarde voor het risiconiveau 'ernstig', maar door de recente stijging kruipt die regio weer omhoog richting die drempelwaarde van 150 besmettingen per 100.000 inwoners in zeven dagen tijd. De stijging komt overigens vrijwel geheel door een toename in de gemeente Tholen in de dagcijfers van het RIVM.

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente

Gemeente zo 17 jan ma 18 jan di 19 jan wo 20 jan do 21 jan vr 22 jan Borsele 6 6 11 14 9 11 Goes 12 5 21 13 12 12 Hulst 8 9 1 3 27 8 Kapelle 1 4 5 4 9 5 Middelburg 17 13 11 18 14 16 Noord-Beveland 0 2 6 3 2 9 Reimerswaal 14 9 11 12 18 10 Schouwen-Duiveland 9 1 1 5 7 6 Sluis 7 1 0 0 8 3 Terneuzen 15 10 6 8 17 11 Tholen 5 5 4 7 6 12 Veere 6 2 6 8 7 10 Vlissingen 21 17 5 9 14 16 totaal Zeeland 121 84 88 104 150 129

De gemeente Reimerswaal is nog altijd de gemeente met de meeste besmettingen naar inwonertal. Wel is het aantal besmettingen er een stuk lager dan vorige week. Toen was Reimerswaal landelijk de vierde gemeente, inmiddels is Reimerswaal gezakt naar de nummer 27 op de landelijke ranglijst.

Meeste sterfgevallen

De gemeenten waar afgelopen week de meeste sterfgevallen als gevolg van besmetting met het coronavirus werden gemeld door het RIVM zijn Borsele en Reimerswaal. Daar werden twee sterfgevallen gemeld.

Borsele staat ook op een gedeelde eerste plaats als het om ziekenhuisopnames gaat. Vier inwoners van die gemeente werden met ernstige coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Dat overkwam ook evenveel inwoners van de gemeente Vlissingen.

In kaart

Om de verschillen tussen de gemeenten beter in beeld te brengen, hebben we in de onderstaande kaart alle weekgegevens van de Zeeuwse gemeenten in kaar gebracht. Ga met je muis over de gemeenten voor meer informatie.

Wil je weten hoe Omroep Zeeland aan de cijfers komt en hoe de berekeningen zijn gemaakt? Ga dan naar deze pagina met de toelichting.