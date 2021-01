Studenten in Vlissingen zeggen zich braaf aan de avondklok te houden

Campus de Ruyter (foto: Omroep Zeeland)

Een studente aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen zegt zich aan de regels te houden. "Als we van het virus af willen, zullen we wel moeten en ik blijf na 21.00 uur gewoon binnen. Maar ik hoor wel geruchten dat er studenten zijn die zich er niet aan gaan houden."

Een ander zegt zich ook aan de regel te houden en gaat alleen naar buiten om de hond uit te laten. "Ja dat mag, dus dat doe ik dan maar."

Wel in gebouw, niet naar buiten

Bij de campus Vlissingen zeggen twee studentes zich ook aan de regels te zullen houden. "We mogen wel in het gebouw rondlopen om bijvoorbeeld post op te halen, maar niet naar buiten. En bij elkaar in de studio gaan zitten doen we ook niet, stel je voor dat je besmet bent dan heeft iedereen het hier straks."

Camera's in gebouw

Davor Corbijn is beheerder van campus De Ruyter in het voormalige ziekenhuis in Vlissingen en ook hij verwacht totaal geen overtredingen van de opgelegde regel. "We hebben camera's door het gebouw hangen en de studenten hier komen vaak uit het buitenland en houden zich keurig aan de regels."