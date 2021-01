Hoogleraar virologie verwacht dat er pas in april coronaversoepelingen mogelijk zijn

Emeritus hoogleraar Peter Rottier van de Universiteit Utrecht (foto: Universiteit Utrecht)

Rottier was verrast door de ontwikkeling in de afgelopen weken van de nieuwe en nog besmettelijkere varianten. Volgens de hoogleraar virologie is het gebruikelijk dat virussen zich aanpassen, maar gebeurt dat anders pas wanneer er vaccinatie heeft plaatsgevonden. "Ik verwacht dan ook dat de komende maanden het eerste coronavirus wordt verdrongen door het Britse, Zuid-Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse virus. Je merkt dat het virus slimmer wordt en dus is het ook voor Nederland onontkoombaar."

Door de nieuwe varianten die dreigen zijn de nieuwe maatregelen, zoals de avondklok, voor Rottier verstandige keuzes. Volgens hem zou er anders binnen een paar weken een tsunami aan nieuwe besmettingen staan te wachten met wederom volle ziekenhuizen tot gevolg.

(foto: ANP)

Het zijn sombere berichten van Peter Rottier, maar de hoogleraar virologie ziet ook lichtpunten, want de vaccinatie lijkt ook de nieuwe varianten onder de duim te kunnen houden. Echter wordt het door de trage start van de vaccinatie nog maanden wachten voor de eerste resultaten daarvan te zien zijn. "Dan moet je ook denken ergens in april. Rond die tijd zijn meeste ouderen gevaccineerd en zal het rustiger moeten gaan worden in de ziekenhuis."

Peter Rottier in de Zeeuwse Kamer

Ondanks dat er veel onderzoek wordt gedaan naar het virus gebeuren er veel onverwachte dingen. Zo is Rottier verbaasd over het grote aantal uitbraken in Zuid-Afrika. "Daar is het nu hartje zomer en we dachten altijd dat warmte een positieve rol zou spelen om het virus tegen te gaan. Al dat soort nieuwe ontwikkelingen maakt het soms heel gek."