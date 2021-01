24 uur non-stop sporten voor het goede doel

Het idee om deze challenge aan te gaan is een aantal maanden geleden ontstaan. Door corona ging een aantal evenementen waar Eelco zich voor had opgegeven niet door. Zo zou hij in mei meedoen aan de Roparun en eind deze maand zou hij naar Oostenrijk gaan om de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee te schaatsen.

Uitdaging

"Zo'n twee maanden geleden hoorde ik dat dit evenement ook niet doorging. Ik heb toen besloten om iets anders te bedenken op sportief gebied binnen de mogelijkheden en de richtlijnen van het RIVM en dat te koppelen aan een goed doel. Nou, en dat is dus deze uitdaging geworden."

de alternatieve Elfstedentocht (foto: Neeke Smit)

Eelco gaat tijdens de 24 uur dat hij aan het sporten is 300 kilometer fietsen, 40 kilometer schaatsen, 5 kilometer zwemmen en 42 kilometer hardlopen. Het kostte enig rekenwerk om te bepalen hoelang hij elke sport zou moeten beoefenen en ook hoe de route eruit ziet. Gedurende de 24 uur wordt hij zoveel mogelijk begeleid door andere sportievelingen. Iedere keer maar één tegelijk in verband met de coronamaatregelen.

Avondklok

Hij begint zaterdagochtend om 4.30 uur op de Markt in Hulst en fietst naar Breda. Daar mag hij gebruik maken van de kunstijsbaan om honderd rondjes te schaatsen. Vervolgens fietst hij terug naar Terneuzen. Op dat stuk moet hij een concessie doen, want het stuk door de Westerscheldetunnel moet met de auto.

In sportcentrum Vliegende Vaart in Terneuzen trekt Eelco zijn baantjes in het water. Vervolgens fietst hij naar huis waar hij in de garage de resterende fietskilometers afwerkt. Als laatste loopt hij de marathon binnen op een loopband. Het was de bedoeling om buiten te lopen en te eindigen op de Markt in Hulst, maar door de avondklok kan dat niet meer.

Ik probeer zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar schildklierkanker." Eelco Franckaert, duursporter

Het evenement koppelen aan een goed doel lag volgens Eelco voor de hand. "Twee jaar geleden zijn wij als gezin getroffen door uitgezaaide schildklierkanker bij mijn vrouw. Gelukkig gaat het mede dankzij de goede medische zorg en de behandelingen aan het UMC Utrecht al een stuk beter met haar. Ik speelde dus al langer met de gedachte om iets terug te doen en dit was de uitgelezen kans om dat te doen. Vandaar dat ik nu zoveel mogelijk geld probeer op te halen voor onderzoek naar schildklierkanker."

Mini-orgaantjes

Het onderzoek is een samenwerking tussen het UMC Utrecht en Hubrecht Instituut, waarbij 'organoids' (mini-orgaantjes) worden gekweekt uit schildklierkankercellen die persoonlijke eigenschappen van een patiënt bevatten. Met deze mini-orgaantjes kan er gekeken worden naar nieuwe en de meest optimale behandelstrategie voor een patiënt met schildklierkanker.

Eelco tijdens een training (foto: Eelco Franckaert)

Eelco heeft in overleg met zijn coach en tevens fysiotherapeut een trainingsschema opgesteld om zich in korte tijd zo goed mogelijk voor te bereiden op deze uitputtingsslag. "We hebben hierbij rekening gehouden met het feit dat ik een fulltime baan heb en een gezin. Ik trainde dus zo'n tien uur per week en tijdens de kerstperiode heb ik wat meer uren gemaakt." Het voordeel bij het fietsen was dat hij niet naar buiten hoefde om te trainen. In de bijkeuken van zijn huis staat een professionele hometrainer, dus daar kon hij 's avonds lekker een uurtje trainen.

Doel

Mensen kunnen via de site GEEF het goede doel van Eelco steunen. Maar hij wist totaal niet waar hij vanuit moest gaan toen hij met zijn actie startte. "Iedere euro is natuurlijk mooi meegenomen. Maar omdat het in totaal 24 uur zijn, had ik bedacht dat het qua symboliek mooi zou zijn wanneer ik minimaal 2.400 euro zou ophalen." Inmiddels staat de teller al op meer dan 8.000 euro en daar is hij erg blij mee. "Het is hartverwarmend om te zien dat er zoveel mensen zijn die mijn actie op deze manier ondersteunen. Vrienden, familie, maar ook mensen die ik helemaal niet ken. Ik ben daar nu al erg dankbaar voor."

Eelco loopt ook een marathon (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens zijn sportieve uitdaging wordt hij ondersteund door verschillende mensen. "Mijn vader komt naar Breda en schaatst met me mee. Tussen Rilland en 's-Heerenhoek fietst Brian van Goethem met me mee. En daarnaast loopt een goede vriend tijdens de marathon een stuk met me mee op een andere loopband die ik in bruikleen krijg." Zijn vrouw fungeert als bezemwagen en begeleidt hem met de auto tijdens het fietsen. Zij zorgt ook dat hij op tijd drinkt en de juiste voeding krijgt.

Plan B

Dat Eelco voor 23 januari heeft gekozen heeft een achterliggende reden. "23 januari 2021 is precies twee jaar na de operatie van mijn vrouw. Deze datum heeft dus voor ons een belangrijke symbolische waarde. Tja, en dan maar hopen dat het niet een hele dag regent, heel hard stormt of sneeuwt, want dan moeten we het helaas annuleren." Er is gelukkig wel een plan B. Wanneer het evenement niet doorgaat wordt het een week verplaatst en vindt het plaats op 30 januari.