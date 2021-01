Dertig nieuwe huisartsen voor Zeeland: 'wervingscampagne groot succes'

De komende tien jaar heeft Zeeland 100 nieuwe huisartsen nodig. Daarvan zijn er dus nu al 30 'binnen'. (foto: Omroep Zeeland)

De komende tien jaar zijn er in Zeeland honderd nieuwe huisartsen nodig, en honderd andere hoogopgeleide medici zoals psychologen. Tot voor kort kwamen er per jaar gemiddeld vijf nieuwe huisartsen naar Zeeland, waardoor er een gapend tekort dreigde. Daarop sloegen de provincie en zorginstellingen in 2019 de handen ineen voor een wervingsactie. Er kwam een budget van 600.000 euro.

Niet zomaar een advertentie

Monica Roose van de overkoepelende organisatie ViaZorg sprak vrijdagmiddag namens de negentig betrokken zorgorganisaties - 'van de hele grote tot aan de éénpitters'- in de Statencommissie over het succes van de campagne. Volgens Roose zit dat hem in de brede samenwerking in Zeeland en de aanpak.

"Het is geen advertentie plaatsen en dan zitten afwachten. We zijn heel gericht zelf mensen en groepen gaan benaderen, die interesse zouden kunnen hebben om naar Zeeland te komen." Ook werkten de organisaties mee aan de serie 'Zeeuwse dokters' van Omroep Zeeland, die ze vervolgens ook weer online verspreidden.

1,2 miljoen mensen bereikt

Via onder meer websites voor medisch personeel en het uitbrengen van een speciaal magazine zijn volgens Roose 1,2 miljoen mensen bereikt. Zo'n 6.500 mensen bleken geïnteresseerd te zijn: ze reageerden door zich bijvoorbeeld in te schrijven voor een nieuwsbrief over medische vacatures in Zeeland. Dertig huisartsen en tien medisch specialisten zijn ook daadwerkelijk in Zeeland komen wonen en werken.

Zomeractie voor mbo'ers

De campagne richtte zich op hbo'ers en academici. Roose: "Uit onderzoek blijkt dat mbo-ers veel minder bereid zijn om te verhuizen naar een andere provincie voor hun werk. Hbo'ers en zeker academici willen dat wel." Toch komt er ook een aparte campagne voor verplegend en verzorgend personeel op mbo-niveau.

Roose: "In navolging van de zomeractie voor huisartsen die een gratis vakantiehuis kregen, gaan we ook proberen mbo'ers een zomerbaan in Zeeland aan te bieden. Dan hopen we dat ze het hier naar hun zin hebben en in de etalage van makelaars kijken en dan denken: Zeeland is zo gek nog niet!"

