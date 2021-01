Jan in Aruba is al helemaal gewend aan de avondklok

Jan Lamper met zijn vrouw en kleindochter op Aruba (foto: Jan Lamper)

Op Aruba begint de avondklok wel wat later op de avond dan bij ons: 23.00 uur. Na 5.00 uur mag je je weer op straat begeven. Ook zijn de handhavers een stuk strenger. Wie de regel overtreedt, krijgt een flinkere boete dan de 95 euro in Nederland. "Je wordt afgevoerd in een busje en krijgt een schikking van 1.000 gulden", zegt Jan. "Oftewel: 500 euro."

En dat afvoeren gaat soms niet zachtzinnig, vertelde Jan in de uitzending van Zeeland komt thuis:

Jan Lamper als Zeeuw in het buitenland

Hij heeft wel begrip voor de avondklok. "De jeugd geeft er hier niet veel om. Ze hebben regelmatig feestjes." Zelf is hij zelden later dan 20.30 uur op pad. Discussie over de avondklok was er volgens hem vooraf niet. "Ook niet over de mondkapjes. Dat ging allemaal vrij gemoedelijk. Iedereen doet het gewoon."