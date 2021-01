Allemaal blije gezichten bij het vaccineren in de Zeelandhallen

"We hebben twaalf prikstraten maar er is maar genoeg vaccin voor drie. We kunnen niet wachten met uit te breiden. We zijn hier om te prikken", aldus locatiecoördinator van de GGD Maurice de Jong.

De zorgmedewerkers die nu gevaccineerd worden, tonen openlijk hun blijdschap dat ze aan de beurt zijn. "Ik werk met kwetsbare ouderen en ik ben heel blij dat ik hen en mezelf nu kan beschermen," aldus een jonge vrouw die zich vandaag laat vaccineren. Van de week kregen alle GGD-medewerkers als dank zelfs een kop snert, gemaakt door medewerkers van een verpleeghuis die allemaal gelukkig waren dat het gebeurd was.

Geen bijwerkingen

In sommige gevallen kunnen mensen bijwerkingen krijgen na de vaccinatie. Dat kan variëren van pijn op de plek van de prik tot koorts, hoofdpijn, moeheid en spierpijn. Iedereen die geprikt is, moet daarom nog een kwartier rustig blijven zitten in de Zeelandhallen. Gelukkig heeft tot nu toe niemand ergens last van gehad.

Blije gezichten

Donderdag is er een inspectie geweest van het Ministerie van Volksgezondheid of alle protocollen goed nageleefd worden in Goes. De Jong: "Alles bleek prima in orde, de hygiëne was op orde, alles." Volgens de coördinator is dat een enorme oppepper voor het personeel. "Blije gezichten van patiënten én zo'n beoordeling van een inspecteur: dat doet ons goed!"