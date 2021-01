Young Villian zet voet tussen de deur met EP Voracious

Het gaat de Zeeuws/Amerikaanse Young Villian niet om rijk en beroemd worden. YV: "Ik ben heel hongerig, naar een plek in de game, naar een plek in de scene. Met deze EP kom ik mijn voet tussen de deur zetten. Het gaat juist om gehoord te worden."

Het afgelopen jaar deed Young Villian mee aan coachingstraject PopAanZee. YV: "Dat was een goeie ervaring. Ik kreeg veel tips en tricks van m'n coach Pim Lauwerier, vooral op het gebied van de zakelijke kant. Hoe je het beste labels kan benaderen, mails kan opstellen, hoe ik een project zoals voracious in elkaar kan zetten."

In zijn teksten grijpt hij terug op eigen ervaringen, ook die uit zijn jeugd in de Verenigde Staten.

YV: "Zeker weten! lk laat die straatkant van me ook zeker zien. Ik ben een artiest, ik zal altijd meenemen wat ik heb geleefd, vandaar dat je dat ook terug zal horen in m'n teksten."

Young Villian kan nog niet van zijn muziek leven en heeft er een baan naast. "Je hebt plan A en plan B, zeg maar. Als je maar de drive hebt, the hungriness, dan komt het goed. Laten we gewoon viraal gaan, laten we proberen Voracious zoveel mogelijk te pushen. Spread the word! Wat ik hoop, is bereik te krijgen."

De releaseparty die gepland stond in De Spot in Middelburg kan helaas niet doorgaan. YV: "Vanwege de omstandigheden natuurlijk, maar hou het in de gaten. Er komst sowieso iets moois aan. Als corona weg is, dan gaan we zeker een groot feest maken."

