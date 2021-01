Zo krijg je als klant vanuit een gesloten winkel toch deskundig advies

Verkoper Rob van der Sleen loopt met zijn mobiel door een lege winkel naar de wand met casual schoenen. "Merijn, jij bent op zoek naar casual schoenen? Weet je ook welke maat je hebt?", vraagt hij via zijn telefoon. "Maat veertig geloof ik", weerklinkt blikkerig uit de luidspreker. "Natuurlijk is het anders dan uitleg geven aan een klant die voor je neus staat, maar op deze manier houden we alsnog persoonlijk contact en dat geeft voldoening", vertelt Van der Sleen.

Gericht winkelen

Het beeldbellen is nog niet zo bekend onder de vaste klanten, maar als ze eenmaal aan de lijn hangen resulteert dat wel vaak in een aankoop. "Mensen zijn echt specifiek op zoek naar een paar schoenen of een sportshirt. Daar geven we dan uitleg over en laten het product zien. Het is dus niet zo dat we een hele tour door de winkel geven", zegt van der Sleen.

Thuis passen

Omdat het niet mogelijk is om via beeldbellen het artikel te passen gaat hij soms in de middag langs zodat de klant verschillende maten kan proberen. "Om 15:00 uur stap ik op de fiets om bestellingen rond te brengen en ga ik ook langs de klant gaan die twijfelt over de maat."

Medewerker Rob van der Sleen laat de schoenencollectie aan de klant zien via zijn telefoon (foto: Omroep Zeeland)

De bakfiets is in bruikleen van fietsenwinkel Jan de Jonge. Van der Sleen: "Zolang wij een beetje reclame maken voor Jan hebben we er beide plezier van en kunnen we elkaar door de crisis heen helpen." Dagelijks bezorgen de medewerkers ongeveer twee bestellingen aan huis en dankzij die service kunnen ze het hoofd boven water houden. "Winst maken we er niet mee, maar zolang we de lockdown op deze manier doorkomen ben ik allang blij", aldus Van der Sleen.

Sharefunding

De winkel is in oktober overgenomen door de nieuwe eigenaar Bas van Boven die er zes jaar bedrijfsleider is geweest. "Bij de overname komen kosten kijken en de banken zijn in coronatijd nou niet bepaald toeschietelijk", zegt Van Boven. Vandaar dat hij een sharefunding is gestart waarbij iedereen een bijdrage naar keuze kan inleggen. "Op die manier koop je als het ware een stukje van de winkel en daarbij krijgen de investeerders een deel van de winst", voegt Van der Sleen er aan toe. Het team hoopt 75.000 euro bij elkaar te krijgen zodat ze na de lockdown de deuren zonder zorgen weer kunnen openen.