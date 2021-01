Vijf drugsrijders betrapt bij controles, één van hen had bovendien geen geldig rijbewijs

Met dit apparaat wordt drugs in het speeksel getest (foto: Omroep Zeeland)

In Zierikzee controleerden agenten gistermiddag bij het Haringvlietplein een auto met drie inzittenden. Uit die auto kwam een sterke wietlucht en daarom hebben de agenten bij de bestuurder, een 18-jarige inwoner van Kerkwerve, een speekseltest afgenomen. Die test was positief voor THC, de werkzame stof in hasj en wiet. Ook werden in de auto enkele kruimels wiet aangetroffen.

Gebruik van wiet of hasj

Rond 15.45 uur werd in Vlissingen een auto aan de kant gezet op de Coosje Buskenstraat. Ook bij die bestuurder, een 34-jarige inwoner van Vlissingen, wees de speekseltest op gebruik van wiet of hasj.

Diezelfde middag zagen agenten een 26-jarige man uit Terneuzen over de Reuzenhoeksedijk in zijn woonplaats rijden. Omdat hij geregistreerd staat als veelpleger werd hij gecontroleerd. Daarbij bleek hij rond te rijden zonder geldig rijbewijs. Ook bij hem bleek dat hij bovendien mogelijk onder invloed was van THC. Hij werd aangehouden.

Harddrugs

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd iets na 02.00 uur op de Zanddijk in Kruiningen een 38-jarige man uit Renesse gecontroleerd. In zijn geval wees de speekseltest niet op het gebruik van hasj of wiet, maar op het gebruik van harddrugs.

Later die nacht werd de auto van een 23-jarige man uit Goes aan de kant gezet. Dat gebeurde rond 02.45 uur op de Spinne in zijn woonplaats. De reden voor de controle was dat hij eerder was betrapt op rijden onder invloed van drugs. Ook bij hem wees de speekseltest op gebruik van THC-bevattende softdrugs.

Bloed afgenomen

Bij alle vijf de verdachten heeft een GGD-arts bloed afgenomen, zodat in een laboratorium vastgesteld kan worden hoeveel drugs ze precies hadden gebruikt. Afhankelijk van de uitslag van de laboratoriumuitslagen maakt de politie een proces-verbaal op. De 26-jarige Terneuzenaar krijgt er in elk geval één voor het rijden zonder geldig rijbewijs.