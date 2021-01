Actievoerders in witte pakken roepen vooral verwarring op in Middelburg

Deze kunstzinnig ogende protestactie komt uit Zwitserland en Duitsland en is in november naar Nederland overgewaaid. De in witte beschermende kleding uitgedoste actievoerders voeren al enkele maanden op allerlei plekken een soort 'flashmob' op.

Robotachtige stem

Een robotachtige stem leest teksten voor die dienen als aanklacht tegen de coronamaatregelen. Teksten als: 'laat ze alleen', 'bescherm de ongeborenen', 'zie af van voortplanting', 'zelf nadenken brengt het algemeen welzijn in gevaar', 'alleen laten sterven is naastenliefde', 'alleen eenzaamheid is veilig', 'wees altijd gehoorzaam' en 'offer alles op voor hygiëne'.

In Middelburg ontgaat veel voorbijgangers het doel van de actie. Schouderophalend lopen ze door, zonder iets van de boodschap mee te krijgen over de complotten die de overheid zou smeden om hen te onderwerpen met behulp van de coronamaatregelen. Slechts de paar mensen die blijven hangen en om uitleg vragen, krijgen de boodschap mee. Wel leggen de actievoerders naderhand graag, van een hinderlijk nabije afstand, hun bedoelingen uit aan de enkeling die daarom vraagt.

Complotdenkers

De actievoerders verzetten zich onder meer tegen 'Agenda 21', volgens complotdenkers is dat een plan van de 'globale elite' om de vrijheid van alle mensen af te pakken en de wereld te ontvolken. In werkelijkheid is Agenda 21 een actieprogramma van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling, dat in 1992 vastgesteld werd op de klimaatconferentie in Rio de Janeiro.

Na de actie in de vrijwel lege Middelburgse winkelstraat gingen de actievoerders verder naar onder meer de Albert Heijn aan de Pottenbakkerssingel in Middelburg. Ze zijn in Nederland eerder gesignaleerd in onder meer Zaandam, Enschede en Winterswijk.