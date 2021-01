Prijzen Rad van Fortuin bij Hoek wachten al lang op hun winnaars

Mieras is de man van die tijdens het wekelijkse Rad van Fortuin altijd in de schijnwerpers staat in een walmende kantine van Hoek. De prijzen die normaal gewonnen worden, staan nu allemaal veilig opgeborgen in het schuurtje in Mieras' achtertuin. "Het geluid van het rad dat mis ik wel", zegt Mieras. "Dat rikketikken. Zoals het rad is alles echt helemaal stil gevallen. Dat zullen veel mensen beamen."

En het is in Hoek niet alleen de voetbal. "In het dorp heb je ook de muziek, het toneel...", somt Mieras op. "Ineens valt alles weg. Het is even wennen allemaal. Ik doe het ook al jaren natuurlijk. Ik zou niet zeggen dat mijn leven totaal veranderd is, maar de structuur is wel anders nu."

Jan Mieras heeft de prijzen van de verloting allemaal in zijn schuurtje staan (foto: Omroep Zeeland)

Het meest kijkt Mieras weer uit naar de wedstrijddagen. "Dat we weer met zijn allen langs de zijlijn staan, dat de tune wordt ingestart, dat we met confetti kunnen schieten en dan na afloop met zijn allen disco in de kantine", zegt Mieras. "Dat is iets waar ik naar terugverlang."

Actie voor de club

Als extra steuntje in de rug is er een actie begonnen voor De Purperen Hei, de supportersvereniging van Hoek. Bij de plaatselijke supermarkt kun je je statiegeld doneren. Het eindbedrag wordt dan aan het einde van de actie verdubbeld door de supermarkt. Mieras is er vanzelfsprekend blij mee. "Alles wat er binnenkomt, is ook voor de vereniging. Ik zie het als een win-win situatie. Iedereen kan in deze tijd natuurlijk wel een extra centje gebruiken."