Vaccinatieronde huisartsen mondt uit in kleine reünie: 'Wat leuk je weer te zien!'

In totaal kwamen bijna 270 Zeeuwse huisartsen naar het ziekenhuis om een eerste prik van het Moderna-vaccin. Bijna alle huisartsen die onze provincie telt, gaven gehoor aan de oproep om zich te laten inenten. "Het is belangrijk om anderen te beschermen. Ik wil het niet op mijn geweten hebben om iemand ziek te maken tijdens, bijvoorbeeld, een huisbezoek", aldus een van de vrouwelijke huisartsen die net haar inenting heeft gehad.

Kleine reünie

Na de prik moesten de artsen een kwartier 'nablijven' om er zeker van te zijn dat ze geen acute bijwerkingen kregen. In de wachtzaal konden de artsen, op anderhalve meter afstand van elkaar, even bijpraten. Het lijkt wel een kleine reünie. "Het is leuk om even bij te praten. Normaal zien we elkaar alleen op werkgerelateerde bijeenkomsten en dat is alweer lang geleden. Nu hebben we weekend en kunnen we het ook eens over andere zaken hebben dan over het werk."

Ik ben zelf ook vrij onverwacht besmet geraakt met het virus. Dat kan iedereen overkomen. " Zeeuwse huisarts

Toch gingen de gesprekken al gauw weer over het coronavirus. De artsen zijn blij dat ze eerder dan verwacht een prik krijgen. Eigenlijk kwamen ze pas volgende week in aanmerking voor een vaccinatie. "Ik ben zelf ook vrij onverwacht besmet geraakt met het virus.", zegt een mannelijke huisarts. "Dat kan iedereen overkomen. Wij staan aan de frontlinie, daarom denk ik wel dat het belangrijk is dat wij zo snel gevaccineerd worden."

In het Adrz-ziekenhuis lieten zo'n 270 huisartsen zich inenten tegen het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat de huisarts het coronavirus heeft gehad, laat hij zich toch nog inenten. "Omdat we toch nog niet helemaal zeker weten wat het doormaken van een infectie voor bescherming biedt. Er wordt daarom geadviseerd om de vaccinatie alsnog te halen."

Terug voor een tweede prik

Voor de vaccinatieronde in Goes was een hele planning gemaakt. Tien medewerkers hadden een dagtaak aan het ontvangen van de huisartsen, het in ontvangst nemen van ingevulde formulieren en het zetten van de prikken. De huisartsen zijn ingeënt met het Moderna-vaccin. Daarom moeten ze over vier weken nog eens terugkomen voor een tweede prik.

Lees ook: