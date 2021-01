24 uur sporten voor het goede doel: 'Kankerpatiënten hebben jaren pijn, ik maar 24 uur'

Franckaert heeft een strakke planning om dit doel te behalen. Zaterdagochtend begint hij om 04.30 uur met sporten. Hij fietst van Hulst naar Breda om daar op de kunstijsbaan honderd rondjes te schaatsen. Hij wordt op de schaatsbaan vergezeld door zijn vader. Na 40 kilometer te hebben geschaatst, fietst hij terug naar Terneuzen. Wielrenner Brian van Goethem fietst het stuk met hem mee. "Het is voor hem een serieuze inspanning om 24 uur te sporten, dus het beetje dat ik hem tijdens het fietsen uit de wind kan houden is mooi meegenomen voor hem", aldus Van Goethem.

Brian van Goethem en Eelco Franckaert. (foto: Omroep Zeeland)

Tot zijn spijt moet hij met de auto door de Westerscheldetunnel. "Ik had het stuk graag gefietst, maar dat is helaas niet mogelijk", vertelt hij. Eenmaal in Terneuzen aangekomen gaat hij baantjes trekken in sportcentrum Vliegende Vaart. "Het gaat nog goed. Ik voel wel aan mijn lichaam dat ik al lang aan het sporten ben, maar het gaat nog goed. Ik ben tot nu toe optimistisch."

Kankerpatiënten hebben jaren pijn, ik maar 24 uur"" Eelco Franckaert

Rond 19.30 uur springt Franckaert uit het zwembad. Hij stapt gelijk weer op zijn fiets en fietst van Terneuzen naar Sint Jansteen, waar hij woont. In de bijkeuken staat een fiets, waar hij nog zo'n anderhalf uur op moet fietsen. "Door de avondklok kan ik helaas niet buiten fietsen, maar ik probeer met een ventilator voor de fiets toch het buitengevoel een beetje na te bootsen", lacht hij.

Tijdens het sporten is Franckaert niet bezig met de pijn die sporten met zich mee kan brengen. "Kankerpatiënten hebben jaren pijn, ik maar 24 uur." Hij is vooral bezig met uitrekenen hoe lang hij nog moet sporten en hoeveel kilometer hij al heeft gefietst.

In totaal heeft Franckaert 300 kilometer gefietst, 40 kilometer geschaatst, 5 kilometer gezwommen en uiteindelijk de marathon van 42 kilometer gelopen.

Rond 22.30 uur is het tijd voor het laatste onderdeel: de marathon rennen. In de garage staat een loopband. Naast de band staat een grote tijdklok die rustig doortikt. Vol enthousiasme begint Franckaert te lopen. Tijdens het lopen voelt hij meer en meer dat zijn benen moe zijn. "Het is niet gek dat je na 30 kilometer je benen niet meer voelt."

Om 04.30 uur is het dan zo ver: 24 uur sporten is behaald! Franckeart heeft zijn doel gehaald zonder enige complicaties. De volgende dag is hij rond het middaguur alweer wakker. "De spierpijn valt eigenlijk mee, maar misschien komt dat omdat ik nog op een roze wolk zit omdat het gelukt is", aldus Franckaert. Met deze actie heeft hij tot nu toe 9600 euro opgehaald voor schildklierkankeronderzoek.