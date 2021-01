Drastische daling aantal coronabesmettingen, vooral op Walcheren

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De grootste daling ten opzichte van gisteren in de besmettingscijfers van het RIVM is te zien in de gemeente Vlissingen. Daar daalde het aantal nieuwe besmettingen in één dag tijd van 23 naar vier.

Achterstallige registratie

Of deze spectaculaire daling ook daadwerkelijk betekent dat er minder mensen besmet raken met het coronavirus is nog maar de vraag. De dagelijkse registratie van het RIVM staat erom bekend flink te fluctueren van dag tot dag. Er kan ook sprake zijn van achterstallige registratie die de komende dagen ingehaald wordt.

Om te voorkomen dat je te veel naar zulke dagelijkse fluctuaties kijkt, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaalaantal besmettingen over de voorgaande zeven dagen, de zogeheten zevendagenlijn. In de onderstaande grafiek wordt die lijn in beeld gebracht voor vier Zeeuwse regio's.

Daaruit blijkt dat de regio's Walcheren en De Bevelanden inderdaad een dalende trend laten zien, waarbij vooral de zevendagenlijn van de regio Walcheren een sterke duik naar beneden maakt. Dat terwijl de regio's Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Zeeland juist iets gestegen zijn ten opzichte van het zevendagentotaal van een dag eerder.

Van elf naar nul besmettingen

De onderstaande tabel toont de nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM, per gemeente, van de voorgaande dagen. Naast de gemeente Vlissingen laat ook Middelburg een sterke daling zien: die Walcherse gemeente ging in één dag tijd van achttien naar zes nieuwe besmettingen. Ook op Zuid-Beveland was er een sterke daling. Borsele ging van vijftien naar drie, Reimerswaal van dertien naar vijf en Goes van elf naar nul nieuwe besmettingen.

Aantal nieuwe besmettingen per gemeente

Gemeente di 19 jan wo 20 jan do 21 jan vr 22 jan za 23 jan zo 24 jan Borsele 11 14 9 11 15 3 Goes 21 13 12 12 11 0 Hulst 1 3 27 8 19 10 Kapelle 5 4 9 5 7 2 Middelburg 11 18 14 16 18 6 Noord-Beveland 6 3 2 9 2 1 Reimerswaal 11 12 18 10 13 5 Schouwen-Duiveland 1 5 7 6 5 4 Sluis 0 0 8 3 9 10 Terneuzen 6 8 17 11 24 15 Tholen 4 7 6 12 11 13 Veere 6 8 7 10 4 1 Vlissingen 5 9 14 16 23 4 totaal Zeeland 88 104 150 129 161 74

Om de gemeenten beter met elkaar te kunnen vergelijken, wordt op de onderstaande kaart het zevendagentotaal naar inwonertal getoond. De gemeente met de meeste besmettingen in zeven dagen tijd naar inwonertal is nog altijd Reimerswaal, gevolgd door Noord-Beveland en Borsele.

Meeste sterfgevallen

Reimerswaal is ook, samen met de gemeente Borsele, de gemeente met de meeste sterfgevallen in de afgelopen zeven dagen. Beide gemeenten hebben in die periode twee inwoners verloren aan het coronavirus.

Borsele staat ook op een gedeelde eerste plek met de gemeente Vlissingen als het gaat om het aantal inwoners dat is opgenomen in het ziekenhuis met ernstige coronaklachten. In beide gemeenten heeft het RIVM in de afgelopen zeven dagen vier ziekenhuisopnamen geregistreerd.

Bij hoeveel van deze besmettingen het de besmettelijkere gemuteerde Britse variant betreft, is nog niet bekend. De GGD Zeeland hoopt binnenkort de hoeveelheid steekproeven in Zeeland op te kunnen schroeven om daar zo een beter beeld van te krijgen.

Zo'n 10 procent

Landelijk zou het nu bij zo'n 10 procent van de besmettingen om de Britse variant gaan, schat het RIVM. Dat zou in Zeeland betekenen dat er de afgelopen week iedere dag zo'n zeven tot zestien besmettingen met deze besmettelijkere variant bijgekomen zijn.

Bij onze zuiderburen is dat percentage inmiddels opgelopen tot 25 procent, zei de Belgische professor biostatistiek Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) vandaag tegen de Vlaamse omroep VRT Nieuws. Ook dat percentage is gebaseerd op steekproeven.

Meer herbesmettingen

Daarnaast gaan ook de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant rond. Deze zijn volgens onderzoekers gevaarlijker, omdat ze door aanpassingen in de uitsteeksels kunnen leiden tot meer herbesmettingen van mensen die hersteld zijn van een eerdere corona-besmetting. Of deze aanpassingen er ook voor kunnen zorgen dat de huidige vaccins minder effectief zijn, wordt nog onderzocht.

De Zuid-Afrikaanse variant is al aangetroffen in Noord-Brabant. De Braziliaanse variant, die in de Braziliaanse stad Manaus tot herbesmettingen heeft geleid, is inmiddels ook aangetroffen in Duitsland en België. In Manaus raakte eerder driekwart van de bevolking besmet, maar de nieuwe variant zorgt daar nu voor een nieuwe golf aan besmettingen.