'Herstart Ereklasse rugby in maart is utopie'

Begin oktober speelde Oemoemenoe de laatste wedstrijd in de Ereklasse, de hoogste nationale competitie. Van de zestien ploegen stond Oemoemenoe op de tiende plaats. Daarna werd de competitie stilgelegd vanwege de coronapandemie.

Veel nadelen

Eind december werd bekend dat de rugbybond hoopt op een hervatting van de competitie in maart. Daarover wordt maandelijks overlegd met de zestien clubs. Zoals het er nu voorstaat kleven er voor Oemoemenoe veel nadelen aan.

"Onze spelers, dat zijn er 25, moeten dan twee keer per week getest worden. Dat kost ons per maand 2500 tot vijfduizend euro. Ik denk niet dat we dat willen betalen. Als we een uitwedstrijd spelen, mogen we niet meer met één bus, maar met twee of drie. Dat is ook weer een kostenpost", zegt Van der Waal, die bestuurslid technische zaken bij de club is.

Oemoemenoe kwam op 10 oktober voor het laatst in actie (foto: Miriam Wasterval)

Enkele topsportcompetities zijn al hervat, maar de Ereklasse rugby nog niet. Oemoemenoe ziet zichzelf als amateurclub. "Onze spelers hebben gewoon een baan en kunnen dus niet in een bubbel leven. "Ik ben benieuwd hoe werkgevers daarover denken als we zeggen dat de spelers in een bubbel moeten leven. Ik denk niet dat dat reëel is."

"We willen heel graag"

Oemoemenoe traint momenteel ondanks die beperkingen die er zijn. "De jongens zijn fit. We willen allemaal heel graag spelen. Maar niet ten koste van alles", zegt Van der Waal. In februari volgt er opnieuw overleg tussen de zestien clubs uit de Ereklasse en de rugbybond.

