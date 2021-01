Zweistra na topscore bij wereldbekerwedstrijd: 'Mijn paard is echt in supervorm'

Zweistra met haar paard Hexagon's Double Dutch (foto: ANP)

Thamar, hoe kijk je terug op dit wereldbekerweekend?

"Het was superfijn dat we eindelijk weer ergens naar toe mochten. Deze wedstrijd stond gepland voor begin december en als ik eerlijk ben had ik gedacht dat hij nu ook niet door zou gaan. Maar gelukkig mochten we wel concours komen rijden."

De wedstrijd werd gehouden onder strenge coronamaatregelen. Hoe anders was het om te rijden dan normaal?

"Het is heel leeg. De tribunes zijn afgedekt met doeken op een heel klein stukje na voor de deelnemers. Dat was een beetje saai, maar aan de andere kant is het ook fijn om weer wedstrijden te doen. Ook moest ik natuurlijk een negatieve test aantonen bij aankomst en heeft iedereen overal mondkapjes op."

Lang reed je geen wedstrijden vanwege corona. Hoe lastig is het dan om om een goede proef neer te zetten?

"Het ging gedurende de dagen steeds beter. Op de eerste dag liep ik nog wel tegen een aantal dingen aan. Je moet toch weer een beetje wedstrijdritme krijgen. Maar over mijn laatste proef, de Kür op Muziek, was ik heel tevreden."

Dat blijkt ook uit je score. Je haalde een percentrage van boven de 77 procent. Eén van je beste prestaties ooit. Betekent het dat jij in uitstekende vorm bent?

"Ik had echt zin om ergens naar toe te gaan om te laten zien wat ik kan met mijn paard. Hexagon's Double Dutch is echt super in vorm. Daarom is het ook extra zonde dat we veel moeten wachten en trainen in plaats van wedstrijden rijden. Voor iedere topsporter is dat heel vervelend."

Jij leeft natuurlijk naar wedstrijden toe, maar ik kan mij voorstellen dat het ook voor je paard geldt?

"Aan Hexagon's Double Dutch heb ik dat eigenlijk niet gemerkt. Hij reed eigenlijk zoals altijd. Geen zenuwen of stress. Dat is echt superfijn aan dit paard."

