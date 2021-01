Verdeelde reacties op ingaan avondklok

Vanuit het Brabantse Dongen zijn Robert en zijn gezin dit weekend in Zeeland neergestreken. "Even er tussenuit. Met de hond en de kinderen. Het is een verantwoorde manier om er toch eventjes uit te zijn." Met de avondklok heeft de Brabander weinig moeite. "Wij zijn om die tijd altijd binnen met een jong gezin, dus geen enkel probleem. De hond mag nog steeds uitgelaten worden. Met de bezoekregeling, die omlaag is gebracht naar één persoon, heb ik meer moeite."

Zo dacht Frank Kleiren uit het Belgische Baarle-Hertog er ook over. "We zijn lekker een weekendje in Kamperland. Vandaag even kijken of in Domburg meer wind staat om onze vlieger de lucht in te krijgen." Binnen opwarmen met koffie of warme chocolademelk zit er niet in tijdens de lockdown. Gelukkig zijn er nog genoeg mogelijkheden. "Je moet er wel iets van maken. Het is een beetje wat het is. En om 21.00 uur weer naar binnen." Frank en zijn gezin zijn al spelletjes spelend de eerste avond van de avondklok in Nederland doorgekomen. "Wij wonen net over de grens, dus we zijn die avondklok al wel gewend. Wij zitten met die kleine, en om 21.00 uur zitten wij aan een glaasje wijn en wat lekkers. Dus we hebben er weinig last van. Maar het is wel raar."

Frank, Jaylen en Priscila zijn dit weekend in Zeeland om uit te waaien op het strand. (foto: Omroep Zeeland)

Op de Facebookpagina van Omroep Zeeland zijn veel reacties binnengekomen op het ingaan van de avondklok. Op Facebook hebben meer dan 500 mensen hun mening gegeven. De reacties zijn heel wisselend. Zo geeft Samantha Joziasse aan dat er volgens haar 'een drama van wordt gemaakt'. "Wat heeft een mens 's avonds buiten te zoeken in de winter", schrijft ze. "Er zijn andere maatregelen waar ik meer problemen mee heb." Ze noemt de dichte basisscholen als voorbeeld.

Voor Johan Hartman is een avondklok niks nieuws. Hij woont in Lloret de Mar in Spanje, waar al maanden een avondklok geldt. "Ik mag al maanden mijn woonplaats niet uit, is een drama. Gelukkig werk ik thuis, en als we het gewoon beetje gezellig maken thuis, is het allemaal wel te overzien."

Tegenstanders zijn er ook. Carin Jacobusse is niet van plan zich aan de avondklok te houden, 'zolang er vrijstelling is voor gasten van talkshows, vakantieverkeer en voetbalwedstrijden'. Zepp Verbrakel gaat evenmin weinig thuis zitten. "Gewoon de deur uit, in de winter heb ik tijd om mijn oude trekkers op te knappen, vanaf het voorjaar tot wintertijd geen tijd meer voor vanwege drukte op het werk. Dus deze tijd laat ik mij niet af pakken."

Begrip voor avondklok