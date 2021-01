Goedemorgen. Begrip voor avondklok, topscore en een etmaal sporten voor het goede doel

Op veel plekken in Zeeland worden we wakker met een laagje sneeuw. Want gisteravond en vannacht trokken winterse buien de provincie over en vannacht daalde de temperatuur tot rond het vriespunt, waardoor het ook bleef liggen op sommige plekken. Het KNMI heeft vanwege de kans op gladheid code geel afgegeven, dus doe voorzichtig als je nog de weg op moet.

Avondklok

Verder is het vooral ook de ochtend na de rellen. Op tal van plekken liepen protestacties tegen de invoering van de avondklok afgelopen weekend uit de hand. In Zeeland bleef het, op een illegaal feest en wat andere incidenten na, rustig. Gistermiddag trokken verschillende mensen eropuit om van het aangename winterweer te genieten. En wat bleek, er is begrip voor de avondklok.

Zweistra met haar paard Hexagon's Double Dutch (foto: ANP)

Voor Thamar Zweistra uit Schore was het een uitstekend weekend. Tijdens de wereldbekerwedstrijd in Salzburg mocht ze eindelijk weer rijden en pardoes reed ze één van haar hoogste scores ooit. "Hexagon's Double Dutch is echt super in vorm. Daarom is het ook extra zonde dat we veel moeten wachten en trainen in plaats van wedstrijden rijden."

Eelco Franckaert sport 24 uur voor het goede doel. (foto: Omroep Zeeland)

24 uur sporten voor het goede doel. Eelco Franckaert uit Sint Jansteen ging die uitdaging aan. En niet zonder reden. Zijn vrouw heeft schildklierkanker gehad. Eelco haalt met zijn sportprestatie geld op voor onderzoek naar deze vorm van kanker. Het sporten ging hem goed af, en hij haalde een kleine tienduizend euro op.

(foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Het weer:

Er kan vanochtend nog wat sneeuw of motregen vallen, maar op de meeste plaatsen start de dag droog. De temperatuur ligt op de meeste plekken één graad boven het vriespunt, maar het kan plaatselijk verraderlijk glad worden op de weg, door bevriezing van natte weggedeelten. Het KNMI heeft daarvoor ook code geel afgegeven. In de loop van de ochtend wordt het droog met meer opklaringen, vanmiddag zijn er zonnige perioden en vanavond is er weer kans op een bui. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het niet warmer dan vijf graden.