Oproep protestactie tegen coronamaatregelen lokt vooral agenten naar Hulst

Op sociale media werd opgeroepen om met zijn allen naar het terrein van voetbalvereniging HVV'24 te gaan om vanaf daar een protestmars te houden. "We moeten nu iets doen!!! Als we nu niets doen kunnen ze bij wijze van spreken volgende maand je kinderen en kleinkinderen uit huis komen halen en meer!!", schijft de initiatiefnemer (sic) op Facebook. Wat hij daar precies mee bedoelt is onduidelijk.

Verzetsstrijders in Tweede Wereldoorlog

Verder trekt de initiatiefnemer van het Hulsterse protest parallellen met de verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog, iets wat vaker gezegd wordt door mensen die protesteren tegen de coronamaatregelen. "Het is nu tijd, om net als onze voorouders, op te komen voor de vrijheid van onze kinderen. Deelname kost je hooguit een boete van 95 euro", schrijft (sic) deze zelfverklaarde 'wappie' op Facebook. Het trekken van die vergelijking wekt bij de rest van de bevolking doorgaans veel wrevel op, aangezien die vergelijking overduidelijk mank gaat.

De oproep had bovendien in Hulst niet bijster veel effect. Er bleken meer agenten op af te komen dan demonstranten. De initiatiefnemer besloot daarom onverrichter zake huiswaarts te gaan, schrijft hij in een bericht naderhand op Facebook, om eraan toe te voegen: "Vroeg of laat komen de mensen wel weer naar buiten."

Rellen

In onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Haag, Helmond, Eindhoven, Enschede, Oosterhout, Roermond, Stein, Tilburg, Urk en Venlo liepen grootschalige demonstraties uit op rellen. Daarbij werden agenten belaagd en bekogeld, een GGD teststraat in brand gestoken, werd geprobeerd om de ramen van een ziekenhuis in te gooien en werden winkels geplunderd.

In Zeeland leidde de invoering van de avondklok niet tot noemenswaardige incidenten. Wel werden enkele tientallen boetes uitgedeeld aan avondklokovertreders. Verder heeft de politie een illegaal feest beëindigd en werden in Middelburg een pakketautomaat en een bushokje opgeblazen met illegaal vuurwerk, maar of dat iets met de avondklok te maken heeft is onbekend.

