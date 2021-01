CDA-Kamerlid 'verbijsterd' over verhuizing HAP naar Roosendaal: 'Besluit moet teruggedraaid'

Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) (foto: Omroep Zeeland)

Het argument dat de huisartsenpost de beste zorg kan geven in de nabijheid van de spoedeisende hulp van het nieuwe ziekenhuis Bravis in Roosendaal, vindt Van den Berg 'echt onzin'. "Als dat het argument gaat worden, ja, dan kunnen we nog tientallen huisartsenposten in Nederland dicht gaan doen."

Een van mijn zorgen is dat mensen de huisartsenpost maar helemaal niet bezoeken, met alle gevolgen van dien, of dat mensen te vroeg de ambulance gaan bellen en de ambulances overbelast raken" Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA)

Voor inwoners van Tholen wordt de reistijd tot de HAP groter als die in Roosendaal komt. Van den Berg vindt dat zorgelijk: "Een van mijn zorgen is dat mensen de huisartsenpost maar helemaal niet bezoeken, met alle gevolgen van dien, of dat mensen te vroeg de ambulance gaan bellen en de ambulances overbelast raken."

'Randstadblik'

Dat afstanden tot voorzieningen in de regio almaar groter worden, is het CDA Kamerlid een doorn in het oog. "In de regio zijn de afstanden sowieso al groter", zegt zij ontstemd, "Ik vind het argument 'het moet bij een spoedeisende hulp in de buurt zijn' echt onzin. Ook omdat er heel veel patiënten bij de huisarts komen, die niet bij naar een spoedeisende hulp hoeven. Men kijkt met een Randstadblik naar de regio"

Tholenaren en lokale politici reageerden geschokt op het nieuws van de verhuizing. "Je merkt al jaren dat men geen seconde denkt aan mensen op Tholen", zei Flip de Rijke uit Stavenisse tegen Omroep Zeeland. Eerder sloeg het besluit over de verhuizing van ziekenhuis Bravis naar Roosendaal al in als een bom.

Lees ook:

Huisartsenpost (HAP) in Bergen op Zoom (foto: Omroep Zeeland)

Van den Berg vindt dat het besluit tot de verhuizing moet worden teruggedraaid: "Dit besluit moet opnieuw worden genomen." Het meest ontstemd is Van den Berg over het ontbreken van inspraak. Huisartsenposten West-Brabant heeft de beslissing genomen zonder overleg met inwoners en lokale politici.

Eerst moet men fatsoenlijk in gesprek gaan met de regio, je kan niet eenzijdig besluiten 'dit gaan we even doen'" Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA)

Van den Berg roept de minister op het besluit terug te draaien vanwege het ontbreken van inspraak. "Eerst moet men fatsoenlijk in gesprek gaat met de regio, je kan niet eenzijdig besluiten 'dit gaan we even doen'."

Het komt wel vaker voor dat er geen inspraak van de bevolking wordt gevraagd bij het verplaatsen van acute zorg. Het maakt Van den Berg nijdig. "Het wel lijkt alsof dat nergens doordringt en dat men gewoon doorgaat zoals men dat jaren geleden deed, ik ben hier echt verbijsterd over."

Huisartsen: 'Besluit staat vast'

Voorzitter Jan Verbaal van Stichting Huisartsenposten West-Brabant liet vorige week aan Omroep Zeeland weten, dat de inspraakrondes vanwege de coronapandemie in het afgelopen jaar noodgedwongen zijn afgeblazen. Die inspraak wil hij opnieuw organiseren, maar dat "betekent niet dat we het besluit aanpassen", zegt hij, "Maar we willen wel in gesprek om uit te leggen hoe we de kwaliteit van de zorg garanderen en om mensen de gelegenheid te geven vragen te stellen."

CDA Kamerlid Joba van den Berg is verbijsterd over de verhuizing van de HAP naar Roosendaal en dient Kamervragen in