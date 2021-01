'Mama appelsapje' leidt tot muzikale vaccinatie-oproep door Zeeuwse dokter

Dokter Van Eerd werkt in de ziekenhuizen van Goes, Roosendaal en Bergen op Zoom. Hij ergert zich al langer aan de verhalen die de ronde doen over de coronavaccins. "Dan hoor je dat mensen geloven dat er microchips in verstopt zitten, wat de grootst mogelijke onzin is. Maar ook dat mensen zich zorgen maken over of het wel veilig is, omdat het niet getest zou zijn."

'Hartstikke veilig'

Aangezien hij zelf als dokter er in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft, weet hij als geen ander dat die zorgen niet terecht zijn. "Het is uitgebreid getest en daaruit blijkt dat het hartstikke veilig is." Daarom besloot hij ook daadwerkelijk iets te doen met zijn mama appelsapje, vertelde hij vanmorgen in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

Dokter maakt vaccinationliedje

Hij schreef een nieuwe tekst op de melodie van het nummer, met daarin tekstregels als 'the world is in your hands' en 'science is the answer', en nam het nummer vervolgens op samen met de Copycat Band. Het doel is om meer mensen over de streep te trekken om straks, wanneer het kan, zichzelf te laten vaccineren tegen corona.

Mama appelsap

De term mama appelsap komt overigens van het nummer Wanna be starting something van Michael Jackson. Hij zingt daarin: 'Mama ko mama sa maka makoosa', maar je kunt er ook in horen: 'Mama se, mama sa, mama appelsap.' Die tekst komt overigens oorspronkelijk uit het nummer Soul Makossa van Manu Dibango. De term mama appelsap voor dit fenomeen komt uit de koker van 3FM-dj Timur Perlin. Hij besloot er een onderdeel in zijn programma aan te wijden met die naam.

Overigens is Van Eerd niet de eerste die de link legt tussen het nummer van Alphabeat en vaccinatie. De Britse radio-dj Greg James van BBC Radio 1 reageerde op het nieuws dat het eerste vaccin in Groot-Brittannië goedgekeurd werd voor gebruik door dat nummer te draaien en live op de radio mee te zingen, maar dan uiteraard met 'vaccination' op de plek van het woord 'fascination'. Van Eerd ging er wel een stapje verder mee door er een geheel eigen tekst aan te wijden.