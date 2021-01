Van Anrooij en Van Dijke opgeroepen voor WK veldrijden

Van Anrooij en Van Dijke opgenomen in WK-selectie (foto: Orange Pictures/Corrado Francke)

Voor Shirin van Anrooij zal het de eerste wedstrijd sinds haar zware crash in het Tsjechische Tabor zijn. Daar liep ze een diepe vleeswond in haar arm op nadat ze in contact kwam met een schijfrem. Afgelopen weken legde Van Anrooij een trainingskamp af in Spanje om zich optimaal voor te bereiden op het WK veldrijden.

Voor Tim van Dijke zal het de tweede keer zijn dat hij uitkomt bij de beloften op het WK veldrijden. Vorig jaar eindigde hij in het Zwitserse Dubendorf op een teleurstellende negentiende plaats, nadat hij vroeg in de wedstrijd ten val was gekomen.

Onzeker

Of het WK veldrijden komend weekend daadwerkelijk doorgaat is nog onzeker. Afgelopen weekend werd duidelijk dat er een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in Oostende is. Komende dagen wordt bekend wat de gevolgen daarvan zijn op het WK veldrijden.