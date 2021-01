Aantal Zeeuwse coronapatiënten in ziekenhuis stijgt

IC-verpleegkundigen in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

In ziekenhuis Adrz in Goes zijn 22 ernstig zieke coronapatiënten opgenomen, 21 patiënten uit Zeeland, één patiënt komt uit Zuid-Holland. In ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen worden twaalf patiënten behandeld.

Twaalf patiënten worden behandeld op de IC. Zeven van hen in Goes en vijf op de IC van ziekenhuis ZorgSaam.

Vijf meer dan vorige week

Het aantal Zeeuwse ziekenhuispatiënten schommelde de afgelopen weken rond de 27. Vorige week waren het er nog 28. Het aantal van 33 deze week is een stijging van vijf patiënten.

In Goes zijn in de voorbije week twee patiënten aan de infectie bezweken. Eén patiënte is overleden in ziekenhuis ZorgSaam. De meeste coronapatiënten herstellen en gaan naar huis. Een klein aantal wordt opgenomen in een revalidatiecentrum of verpleeghuis.

Aantal ligt hoger

Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom wil geen informatie geven over het aantal Zeeuwse patiënten dat zij verplegen. Omdat patiënten uit Tholen en Reimerswaal voor een groot deel georiënteerd zijn op ziekenhuis Bravis in bergen op Zoom, ligt het daadwerkelijke totaalaantal Zeeuwse coronapatiënten dus waarschijnlijk hoger.