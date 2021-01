Horeca-ondernemers die in de problemen zitten: er is hulp

Ondernemers die zich aanmelden voor het programma krijgen begeleiding van financieel experts en businesscoaches. Zij kijken naar de huidige situatie, welke financiële mogelijkheden er zijn en maken samen met de ondernemer een plan voor de toekomst. "We zien twee soorten bedrijven die meedoen. Voor ongeveer twintig procent is het echt een noodloket en die proberen we met de acute problemen te helpen. De rest wil bijvoorbeeld leren beter uit de crisis te komen. Door bijvoorbeeld een nieuw concept te beginnen of een andere markt aan te boren", zegt Marlon Baarends van Dockwize.

Vooral erg confronterend

Suzanne van der Sluijs nam in februari 2020 eetcafé en frituur De Lamme Goedzak in Vrouwenpolder over. Zij volgt het programma nu. "Het is even slikken in het begin omdat je over sommige dingen eigenlijk nooit goed blijkt te hebben nagedacht. Zo had ik nog nooit goed mijn doelgroepen in kaart gebracht. Dat heb ik nu onder andere geleerd. Daar heb ik echt veel aan. Het is ook een kans om sterker uit deze crisis te komen en als dat dan ook nog gratis kan dan is het een unieke kans voor mij."

Bij de eerste ronde van SOS-Dockwize, begin 2020, deed Lydia Verhelst van Verhelst Transport uit Sluiskil mee: "Wij zijn een familiebedrijf dus dan loop je snel het risico een soort tunnelvisie te ontwikkelen. Dit project leert je een stapje opzij te doen en naar je eigen bedrijf te kijken. Ik heb er veel aan gehad. Zo was marketing altijd een ondergeschoven kindje en nu zorgen we ervoor dat we veel zichtbaarder zijn."

Onbekend bij de horeca

Het lage aantal inschrijvingen vanuit de horeca tot dusver is opvallend, volgens Dockwize. Baarends denkt dat het SOS-programma nog niet bekend genoeg is. "We zijn nu samen met Koninklijke Horeca Nederland een campagne begonnen om het bekender te maken bij de horeca. In december waren ze vaak druk met dingen opzetten voor kerst maar hopelijk hebben ze nu meer tijd hiervoor. We zien het aantal sinds na de kerst ook wat toenemen."