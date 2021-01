'Burgemeester' schrijft boek over buurtschap: Terug op Schapenbout

Levien de Groote heeft een boek geschreven over buurtschap Schapenbout (foto: Levien de Groote)

De Groote wordt ook weleens de burgemeester van Schapenbout genoemd. Hij vertelde over de geschiedenis van de buurtschap, over de herkomst van de naam én de verschillen in uitspraak van die naam in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer.

Klemtoon

Om even met die uitspraak te beginnen: waar je de klemtoon legt, hangt volgens De Groote af van waar je vandaan komt. "Als je hier vandaan komt zeg je Schapenbóút, met de klemtoon op bout, maar aan de overkant zeggen ze wat anders. Daar zeggen ze Schápenbout. Dat hoor je direct."

Levien de Groote over geschiedenis van Schapenbout in de Zeeuwse Kamer

Hij komt er zelf niet oorspronkelijk vandaan, maar woont er al vijftig jaar en wil er niet meer weg. "Het is hier heerlijk, met de ruimte en het uitzicht. Je hebt niks tegenover je staan, je kan niet beter wonen. Zelfs als je in quarantaine moet, zit je hier goed!"

Vanwege de liefde

Zelf is hij naar Schapenbout verhuisd vanwege de liefde. "Als je verkering krijgt met iemand die op Schapenbout woont en die krijg je er moeilijk vanaf, ja dan moet je wel iets..."

De Groote wordt weleens de burgemeester van Schapenbout genoemd. Waar die bijnaam vandaan komt weet hij niet precies. "Iemand zei: je bent net de burgemeester van Schapenbout en als één iemand het zegt, dan zegt voor je het weet iedereen het...", zegt hij schouderophalend.

Oorsprong van de naam

Dan over de oorsprong van de naam Schapenbout: daarover doen twee verklaringen de ronde. De algemeen geaccepteerde verklaring is dat het een verbastering is van 'schapenbehoud', als naam voor een verhoging in het land waar schapen een veilige plek kunnen vinden bij hoogwater. Maar volgens De Groote klopt die verklaring niet. "Want zulke verhogingen waren er wel meer, waarom zou het dan hier die naam gekregen hebben?"

Zelf hecht hij meer waarde aan de tweede verklaring. Het dorp zou vernoemd zijn naar de gelijknamige militaire schans die daar in de Tachtigjarige Oorlog lag. "Ik zat in oude geschriften te kijken en kwam daar op een kaart die naam tegen: Schapenbout." Bout zou slaan op het Franse woord voor einde; einde van de dijk in dit geval, waar dus in die tijd schapen rondliepen. Dat zou ook passen bij de naamgeving van de nabijgelegen Doorndijk. Doornenstruiken werden namelijk vaak geplaatst bij militaire schansen.

Landelijke bekendheid

De buurtschap Schapenbout genoot een tijdlang landelijke bekendheid in 2003-2004 dankzij het televisieprogramma Man bijt Hond. Daarin werd een route afgelegd van het Groningse plaatsje Hongerige Wolf naar Schapenbout. Bij de aankomst in Schapenbout nam De Groote de filmploeg op sleeptouw door zijn woonplaats. "Op een gegeven moment belden ze, met de boodschap: volgende week komen we, neem de regie, zeg maar wat we moeten doen. Dat is een mooi filmpje geworden."

En wie na alle verhalen van De Groote geïnteresseerd is in het boek Terug op Schapenbout die moet hij helaas teleurstellen. De 120 exemplaren die er gedrukt zijn, heeft hij al uitgedeeld aan vrienden en kennissen uit de beurt. "De eerste en tweede druk zijn al op, dus als iemand het wil, moet ik het bij laten drukken en dat was ik eigenlijk niet van plan..."