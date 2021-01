Eerste aanzet toekomstplan Intervence bijna klaar: 'Vraag is of kinderen bij begeleider kunnen blijven'

"Mijn grootste wens voor de organisatie is dat de veiligheid van kinderen die onder jeugdbescherming en jeugdreclassering vallen blijft gewaarborgd. En daarmee ook de kwaliteit en de continuïteit van de zorg," zegt Sira Kamermans, directeur van Intervence.

Kamermans is nog geen jaar directeur. Ze begon in maart 2020 met haar functie en al begin december werd bekend dat Intervence wordt opgeheven. Voor zichzelf vindt Kamermans dat niet zo erg, zegt ze, maar wel voor de medewerkers en de cliënten.

Overgangsplan had er moeten zijn

Bovendien vindt de directeur dat er meteen een goed overgangsplan klaar had moeten klaarliggen. "Het was essentieel dat er al een plan lag waaruit kon worden gehandeld."

In de week van 1 februari wordt een eerste aanzet, een conceptplan verwacht. Aan dat plan hebben alle betrokken partijen meegewerkt: de Zeeuwse gemeenten, Intervence zelf en de drie instellingen die zijn genoemd om de taken van Intervence over te nemen: het Leger des Heils, de William Schikker Groep en Briedis.

Sira Kamermans, directeur Intervence (foto: Omroep Zeeland)

Het plan van aanpak wordt eerst voorgelegd aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Jeugdautoriteit. Na hun instemming neemt de Bestuurscommissie Inkoop van de Zeeuwse gemeenten een besluit en pas daarna wordt het plan openbaar gemaakt.



"Het is ontzettend spannend," zegt Kamermans. Grote vraag is of kinderen bij hun gezinsmanager kunnen blijven, met wie dikwijls een vertrouwensband is opgebouwd. De directeur noemt dat 'geen wens maar een noodzaak'.

Moeilijke klus

Toch wordt dat moeilijk. Als Intervence over drie organisaties wordt opgesplitst zal het een hele klus zijn om een gezinsmanager en een casus bij elkaar te houden. Daarnaast zal het personeel in deze onzekere tijd steeds meer op zoek gaan naar ander werk. Dat gebeurt al. Het eerste kwartaal van dit jaar vertrekken acht (7 fte.) van de 72 gezinsmanagers bij Intervence. Dat is meer dan in heel 2020. Dat zijn meer werknemers dan normaal in een jaar weggaan.

Niek de Klerk, voorzitter cliëntenraad Intervence (foto: Omroep Zeeland)

De voorzitter van de cliëntenraad van Intervence, Niek de Klerk is het roerend met zijn directeur eens als het gaat om het garanderen van de voortgang van de zorg. Zeker de relatie tussen gezinsmanager en kind is wat hem betreft fundamenteel. "Dat zijn relaties die vaak al zes tot twaalf jaar bestaan. Te midden van een tumultueus leven met allerlei dieptepunten vormen de gezinsmanagers toch de rode draad en het houvast," zegt De Klerk.

Al weet hij ook wel dat zijn wens 'niet voor honderd procent reëel is'. "Toch kunnen we als cliëntenraad niet anders dan te blijven staan voor het behoud van die relatie. Dat zullen we ook echt doen."

Overname niet van de baan

Opsplitsing van Intervence is trouwens niet de enige toekomstoptie. Vorige week lekte uit dat Intervence al in september in gesprek was met een grote overnamepartner uit Zuid-Holland, Jeugdbescherming west. Maar eind december kozen de Zeeuwse gemeenten daar dus niet voor.

Toch is een overname daarmee niet van tafel. Na een motie in de Tweede Kamer om geen onomkeerbare besluiten te nemen, liggen alle opties weer open. Intervence-directeur Kamermans vindt overname door Jeugdbescherming west in ieder geval nog steeds een goed idee. De Zeeuwse gemeenten laten via een woordvoerder weten 'daar op dit moment verder geen uitspraken over te doen'.

Pand Intervence in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: