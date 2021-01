Volleybalcoach Ivo Munter weer actief in competitieverband na maanden alleen trainen

Halverwege december kregen Munter en zijn ploeg te horen dat ze zich weer mogen voorbereiden op wedstrijden. De Eredivisie volleybal wordt namelijk ook als topsport aangemerkt en dus mocht er vanaf dat moment weer normaal getraind worden. "We worden nu ook elke week meerdere keren getest. En we mogen ook weer zes tegen zes volleyballen en dat is wel hoe het spelletje bedoeld is", zegt Munter.

Bondscoach

Voor Munter zelf is het ook een gekke periode geweest. In september werd hij bondscoach van de meisjes Jeugd Oranje (15-16 jaar), maar tot nu toe bleef het door de coronamaatregelen bij vier keer trainen. Munter: "We kennen ruwweg elkaars naam, maar daar blijft het ook bij. Om de reisbewegingen te beperken en de coronabubbel van Sportcentrum Papendal te beschermen, zijn onze trainingen geschrapt. Tot mijn grote spijt natuurlijk."

Bondscoach worden bij de jeugd in het volleybal was een droom die voor Munter uitkwam. Nu hij dat bereikt heeft, is nog wel even zoeken naar nieuwe doelen. "Ik moet mijn bakens een beetje gaan verzetten en qua sportdoelen is dat wel lastig hoor. Ik weet ook nog niet of ik bondscoach van het grote Oranje wil worden. De jeugd trainen vind ik tot nu toe nog heel leuk. Eerst wil ik dit heel goed gaan doen."