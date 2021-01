Coronatrend: Bevelanden en Walcheren iets omhoog

(foto: Omroep Zeeland)

In Zeeuws-Vlaanderen gaat de trendlijn die gebaseerd is op de achtereenvolgende zevendagentotalen weer iets omlaag. Op Schouwen en Tholen is de trend al dagen achtereen ongeveer gelijk.

Grafiek

Bekijk in onderstaande grafiek de ontwikkeling in jouw regio. Op deze pagina staat beschreven hoe Omroep Zeeland de berekeningen maakt.

In de afgelopen 24 uur zijn bij het RIVM 126 Zeeuwse coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er meer dan gisteren, maar minder dan de dag ervoor. De etmaalcijfers in Zeeland zijn wispelturig. Wat ook toegeschreven kan worden aan de (gewone) weekenddip en de inhaalslag die vervolgens in het laatste etmaal is gemaakt. Daarbij springt Middelburg eruit: dertig nieuwe registraties van besmettingen in één etmaal, tegenover zes het etmaal ervoor.

Per gemeente