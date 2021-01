Start vaccinaties zorgmedewerkers in Zeeuws-Vlaamse ouderenzorg

Een lange rij vormde zich bij de vaccinatiepost naast de ingang van het ziekenhuis. Iedereen met een mondkapje en op anderhalve meter van elkaar. "Ik doe het om iedereen te beschermen, maar ook voor mezelf om geen risico te lopen", zegt een vrouw die net is gevaccineerd.

Bijwerkingen

Na de vaccinatie moet iedereen een kwartier in een aparte ruimte gaan zitten om te kijken of er bijwerkingen optreden. Met de net gevaccineerde vrouw is er niets aan de hand: "Ik voel me prima", zegt ze lachend.

In Terneuzen worden komende tijd elke dag 200 zorgmedewerkers gevaccineerd. In Goes zijn dat er 300 per dag. Daar gebeurt dat in de Zeelandhallen. In totaal zullen ruim 16.000 zorgmedewerkers in Zeeland worden gevaccineerd.