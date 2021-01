Politie op de been in Vlissingen na rel-oproep sociale media, één arrestatie na avondklok

Via sociale media was opgeroepen vanaf 20.00 uur in de stad te verzamelen. "Het is tijd dat wij ook meedoen en strijden voor onze vrijheid", stond er in de post te lezen. "Vlissingen loopt achter cmon boys laat iedereen zien wie we zijn!" Enkele demonstranten hadden spandoeken bij zich en er werd vuurwerk afgestoken.

Rond 21.05 uur werd iemand bij het Stadhuisplein door meerdere agenten tegen de grond gewerkt en aangehouden. De man kreeg een bekeuring voor het overtreden van de regels van de avondklok, meldt HV Zeeland.

Een man werd tegen de grond gewerkt door agenten. (foto: HV Zeeland)

Ook de bestuurder van een auto kreeg een bekeuring. Hij schreeuwde iets voor negenen uit zijn auto en kreeg daarom een proces-verbaal vanwege geluidsoverlast. Ook bleek hij geen gordel te dragen en had hij geen richting aan gegeven. Bij anderen bleef het bij waarschuwen. Zo werden voor 21.00 uur meerdere aanwezigen door agenten aangesproken, omdat zij met meer dan twee personen over straat liepen, iets wat niet mag volgens de huidige coronaregels.

Mensen gearresteerd voor opruien

Eerder vandaag werden vier jongeren uit Goes aangehouden die via sociale media zouden hebben geprobeerd aan te zetten tot rellen in Goes. Ook in Kattendijke werd iemand gearresteerd die dat zou hebben gedaan. Het gaat om een man van 21 jaar. De Goesenaren waren ook rond die leeftijd: 18, 19 en 21 jaar.

Eerder onrust in Vlissingen

In Vlissingen was het half december ook al een aantal keer onrustig. Zo werd op maandagavond 14 december de ruit van een toegangsdeur van het stadhuis ingegooid en werd er vuurwerk afgestoken in het portaal. Twee dagen later liepen tientallen jongeren door het centrum met vuurwerk.