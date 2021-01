Politie bedreigd met jachtgeweer tijdens aanhouding in Kattendijke

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

Tijdens het onderzoek ging de politie rond 18.00 uur naar een woning in Kattendijke voor de aanhouding van een 21-jarige bewoner. Hij wordt verdacht van het aanzetten tot rellen door berichten op sociale media te publiceren en te verspreiden.

Politie bedreigd met jachtgeweer

Toen de politie aanbelde deed een medebewoner, een 54-jarige man, de deur open. Hij bedreigde de agenten met een jachtgeweer. De agenten richtten hun pistolen op de man en sommeerden hem het wapen te laten vallen. Aanvankelijk weigerde hij mee te werken. Uiteindelijk wisten de agenten het wapen van de man af te pakken. Het bleek te gaan om een luchtdruk jachtgeweer. Maar omdat het donker was, dachten de agenten dat het een echt jachtgeweer was.

De 54-jarige man werd gearresteerd. Ook de 21-jarige man werd aangehouden. Het tweetal werd voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Het tweetal wordt dinsdag verhoord.

Omdat de man met een wapen had gedreigd werd de woning doorzocht. Hierbij vond de politie nog vijf vuurwapens. Deze wapens zijn in beslag genomen. Onderzoek moet uitwijzen of de mannen strafbaar zijn voor het in bezit hebben van deze wapens.

Vier arrestaties in Goes

Eerder vandaag zijn in Goes vier mannen aangehouden nadat er tips bij de politie waren binnengekomen dat het viertal op sociale media mensen aanzette tot rellen. De politie houdt sociale media in de gaten en heeft via sociale media ook zelf gewaarschuwd om niet te gaan rellen.

