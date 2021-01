Evelien heeft in Oostenrijk al sinds maart te maken met een avondklok

Sneeuw genoeg in Ehrwald om te skiën (foto: Evelien Thielen)

Evelien heeft al sinds maart, met uitzondering van de zomermaanden, te maken met een avondklok tussen 20.00 en 6.00 uur. "In maart mochten we zelfs overdag niet naar buiten, vier weken lang. 'Stel je niet aan', mag je eigenlijk niet hardop zeggen, maar wat heeft het voor zin?"

Ze heeft het al eerder gezegd, maar ze heeft zelf geen enkel probleem met de avondklok. "Wat moet je na acht uur op straat? Het is donker en er is toch niets te doen." Het gebeurt wel eens dat ze net iets na achten thuis is van haar werk. Ze ziet dan ook niemand op straat. En ondanks de lockown mag ze nog steeds skiën en dat doet ze als het even kan iedere dag.

Nederland in Oostenrijkse krant

De rellen in Nederland zorgden er wel voor dat haar thuisland de Oostenrijkse kranten haalde. "In de Tiroles Tageszeitung noemden ze het burgeroorlog." Veel op aangesproken wordt ze er niet over. "Soms maakt iemand een opmerking, mar verder hoor ik er niets over."

In Oostenrijk zijn de regels trouwens ook weer aangescherpt, merkt Evelien op. Als ze overdag naar buiten gaat, is ze sinds vandaag verplicht om een FFP2-gecertificeerd mondmasker te dragen. "Ouderen hebben die maskers thuis in de brievenbus gekregen. Wij krijgen ze gratis als we naar de supermarkt gaan."