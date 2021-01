Oevers van de Scheldes liggen bomvol vispluis

Vrijwilligers helpen met rotzooi ruimen op broedeiland bij de Schelphoek (foto: Omroep Zeeland)

Per honderd meter oever langs de Westerschelde vond Schone Rivieren afgelopen maanden gemiddeld 49 stuks vispluis. Langs de Oosterschelde lag dat aantal iets lager (43 stuks). Deze plastic draden zijn landelijk door het onderzoek van het samenwerkingsverband gestegen naar plek zes in de lijst van meest gevonden afval langs de rivieroevers in Nederland. Voordat Schone Rivieren dit onderzoek deed, werd het afval langs de beide Scheldes niet in de gaten gehouden.

De draden waar vispluis uit bestaat worden gebruikt in trossen onder visnetten van bodemvisserij. Door schuring over de bodem, breken de draden af. Waarschijnlijk gebeurt dat met het afval dat in Zeeland is gevonden niet op de Zeeuwse rivieren, maar stroomt het vispluis vanuit zee de Zeeuwse delta binnen.

Nurdles-hotspot

Naast grote hoeveelheden vispluis werden er langs de Oosterschelde ook veel 'nurdles' gevonden. Dat zijn kleine plastic korrels die de grondstof vormen voor bijna alle plastic producten. Langs de Oosterschelde werden meer dan vierhonderd van deze korrels per vierkante meter gevonden. Daarmee is de Oosterschelde een van de nurdles-hotspots van Nederland.

Vrijwilligers hebben afgelopen herfst in heel Nederland op zo'n driehonderd locaties gekeken wat voor afval er op de rivieroevers te vinden was. Zo'n onderzoeksgebied bestaat uit honderd meter rivieroever vanaf de waterlijn tot aan de aaneengesloten begroeiing. In totaal vonden de vrijwilligers ruim 47.000 stuks afval, voornamelijk plastic.

Op bijna elke plek werden plastic flesjes gevonden en op de meeste plekken ook blikjes. Als het aan Schone Rivieren ligt komt er dan ook niet alleen statiegeld voor kleine flesjes (dat wordt op 1 juli ingevoerd, red.), maar komt er ook snel statiegeld voor blikjes.