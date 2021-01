Goedemorgen! Rel-oproep, wisselpolders en vispluis

Een man werd tegen de grond gewerkt door agenten. (foto: HV Zeeland)

Het bleef voor de politie bij enkele waarschuwingen aan aanwezigen die met meer dan twee personen bij elkaar stonden en er werden twee bekeuringen uitgedeeld. Eentje voor geluidoverlast en een voor het overtreden van de regels van de avondavondklok. Voorafgaand aan die laatste werd de overtreder tegen de grond gewerkt.

'Onderzoek naar dubbele dijken onzalig plan'

Landbouworganisatie ZLTO vindt het onderzoek naar dubbele dijken een onzalig plan. Volgens voorzitter Joris Baecke wordt hiermee een probleem opgelost dat er niet is. De dijken zijn volgens hem hartstikke veilig. Onderzoekers van NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee stellen voor eb en vloed weer toe te laten in een zogeheten 'wisselpolder' tussen twee dijken. Dat is volgens hen de beste manier om in Zeeland droge voeten te houden. Bovendien zou het duurzamer, natuurlijker én goedkoper zijn.

Troep op een vogelbroedeiland (foto: Omroep Zeeland)

Afval langs de kust

De oevers van de Ooster- en Westerschelde liggen bezaaid met afval van de bodemvisserij. Dat blijkt uit onderzoek van Schone Rivieren, een samenwerkingsverband van IVN Natuureducatie, Stichting de Noordzee en Plastic Soup Foundation. De oranje en blauwe draden - ook wel vispluis genoemd - staan met afstand bovenaan de lijst met gevonden afval. Ook worden er veel plastic flesjes en blikjes gevonden.

Monika Moerdijk tussen haar breisels (foto: Richella Moerdijk)

Actie voor kinderen in ziekenhuis

De tienjarige Monika Moerdijk uit Grijpskerke maakt gelukhangers en -kettingen voor kinderen die in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam liggen. Tien jaar geleden werd Monika daar geboren, toen haar moeder nog maar 26 weken zwanger was. Nu ze tien jaar geworden is, wil ze iets doen voor de kinderen die nu te vroeg geboren worden.

Kinderburgemeester Reimerswaal

En nu we toch bij de jeugd zijn aanbeland; vanmiddag wordt de eerste kinderburgemeester van Reimerswaal geïnstalleerd. Boaz van Houte uit Krabbendijke is de gelukkige. Maria van Twigt, huidig adviseur van de burgemeester, overhandigt tijdens de gemeenteraadsvergadering de door haar ontworpen en gemaakte ambtsketen aan Boaz.

Zonsopkomt bij het Groote Gat bij Oostburg (foto: Nienke Malipaard)

Het weer

De wind neemt in de loop van de ochtend geleidelijk af en er zijn opklaringen. Tot vanmiddag is het vrijwel overal droog, maar de bewolking neemt wel toe. In de loop van de avond kan het wat gaan regenen. De maximumtemperatuur is ongeveer 6 graden.