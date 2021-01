Ongeluk N59: bestelbusje slaat over de kop, personenauto zwaar beschadigd

Bestelauto komt op zijn kop terecht na ongeluk N59 (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 21.40 uur. Na de aanrijding kwam de bestelauto op zijn kop tot stilstand, de andere auto raakte zwaar beschadigd. In ieder geval één ambulance is uitgerukt naar de plek van het ongeluk. Of en hoeveel gewonden er zijn gevallen is niet bekend.

De politie is een onderzoek gestart naar wat er precies gebeurd is. Daarvoor is de N59 in beide richtingen afgesloten geweest. Het verkeer werd ter plekke omgeleid.