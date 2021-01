Meer dan genoeg vrijwilligers voor Zeeuwse stembureaus, hulp van mbo'ers niet nodig

Een stemmer in Kapelle in 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Jan Peter Pouwer, hoofd van stembureau kieskring Zeeland, had niet verwacht nu al zoveel aanmeldingen te hebben. "Het was verrassend dat toen we eind oktober zo'n 140 vaste vrijwilligers gingen aanschrijven, er ruim honderd mensen zich hadden gemeld", vertelt hij in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. "Later via de landelijke campagne zijn er nog eens honderd bij gekomen. We hebben dus een bestand van zo'n tweehonderd mensen en we hebben er ruim 160 nodig,

Geen mbo'ers nodig

Landelijk blijkt het lastiger om aan voldoende stembureauleden te komen. Vorige maand werd bekend dat duizenden mbo'ers bijspringen op stembureaus tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. In Zeeland blijkt dat dus niet nodig. "Wij hebben de oproep wel gekregen, maar toen hadden we alles al in aantal rond en alles in gang gezet. De bezetting was voor ons geen probleem, dus we hebben er geen gebruik van gemaakt."

Een vrouw brengt haar stem uit in Zonnemaire. (foto: Omroep Zeeland)

Vooraf kon Pouwer moeilijk inschatten hoeveel van de vaste vrijwilligers het zag zitten om een stembureau te bezetten. "Stembureauleden zijn meestal mensen die niet meer werken en wat ouder zijn", legt Pouwer uit. Daarnaast zijn extra stembureauleden nodig, omdat een deel van de stembureaus twee dagen extra opengaat. "Het blijkt dat heel veel mensen het fijn vinden om een bijdrage te leveren aan de verkiezingsdag. We hebben bij de uitnodiging er mensen wel op gewezen dat het iets anders is dan anders", aldus Pouwer.

Drie dagen om te stemmen

Verwacht wordt dat het op de verkiezingsdag op woensdag 17 maart minder druk is, omdat verschillende stembureaus de maandag en dinsdag ervoor ook al open gaan. "Dat is bedoeld voor kwetsbare groepen, maar ook andere mensen zijn welkom", legt Pouwer uit. "Het is wel spannend hoeveel mensen er gebruik van gaan maken."

Daarnaast zullen leden vaker dan anders met schoonmaakmiddelen in de weer zijn om de kans op coronabesmettingen te verkleinen. Zo moeten stempotloden na iedere stem schoongemaakt worden en ook moet er geregeld een schoonmaakdoek door de stemhokjes worden gehaald.

Voldoende vrijwilligers voor drie dagen stembureaus