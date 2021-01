Willem II ontslaat trainer Adrie Koster

Willem II coach Adrie Koster teleurgesteld na afloop van een Eredivisiewedstrijd (foto: ANP)

Eind november werd het contract van Koster nog verlengd. De club stond toen twaalfde in de Eredivisie. Inmiddels is de club naar de zeventiende plek op de ranglijst gezakt.

'Spijtig dat het zo gelopen is'

Koster zegt "fantastische jaren" te hebben gehad bij Willem II, een club waar hij naar eigen zeggen fijn heeft kunnen werken. "Door verschillende omstandigheden is het dit seizoen niet gelukt om in lijn met de afgelopen jaren goed te presteren. Dat is doodzonde en het is spijtig dat het zo gelopen is."

Technisch directeur Joris Mathijsen dankt Koster voor de prestaties in de afgelopen seizoenen. "Wij zijn Adrie erg dankbaar voor de mooie prestaties die we samen met hem bereikt hebben", is te lezen op de clubwebsite. "Toch voelen we ons nu genoodzaakt om gezien de tegenvallende resultaten van dit seizoen in het belang van de club dit zeer moeilijke besluit te nemen.

Europees voetbal

Onder leiding van Koster kende Willem II een van de meest succesvolle periodes uit de clubhistorie. In 2019 haalde de club de bekerfinale. In die wedstrijd was Ajax met 4-0 te sterk. Vorig seizoen werd voor het eerst sinds 2005 Europees voetbal gehaald. In de derde voorronde van de Europa League werd Willem II door Glasgow Rangers uitgeschakeld.

Willem II bereidt zich onder leiding van assistent-trainer Gery Vink voor op de wedstrijd tegen Ajax. De club gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

