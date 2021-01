Zeeuwse winkels last van lege straten: inbrekers hebben vrij spel

"De ondernemers moeten zich al druk maken of ze überhaupt hun hoofd boven water kunnen houden in coronatijd en dan krijgen ze dit er ook nog eens bovenop. Ik vind het echt bizar", vertelt Jolanda van Boven.

Geen oogje in het zeil

Van Boven houdt via de Ondernemers Centrale contact met alle ondernemers in Vlissingen. Bij die ondernemers is er maar een klein aantal van wie de winkel nu open mag zijn. "We hebben een WhatsAppgroep en daarin proberen we toch alle ondernemers bij elkaar te houden. De eigenaren van de winkels die nog wel open mogen proberen extra op te letten", heeft Van Boven met de ondernemers afgesproken.

Stille straten wellicht oorzaak stijging

Woordvoerster Mireille Aalders van politie Zeeland-West-Brabant denkt dat inbrekers hun kans nu proberen te pakken door het gebrek aan sociale controle. "Er gaan nu weinig mensen over straat, winkels zijn gesloten, dus er houden maar weinig mensen een oogje in het zeil. Dat zou de reden kunnen zijn, maar het echt bevestigen kunnen wij niet", zegt ze.

Bewakingsbeelden van inbreker bij de nachtbakker. (foto: Omroep Zeeland)

Het politie-onderzoek is nog in volle gang, maar Aalders kan wel al een tipje van de sluier oplichten. "We hebben verschillende camerabeelden binnengekregen van ondernemers die aangifte hebben gedaan. We zien veel overeenkomsten tussen de inbraken."

Aalders heeft het dan over de werkwijze of de modus operandi, zoals dat heet. "Ze slaan een ruit in met een zwaar voorwerp. Daarna gaan ze door die kapotte ruit naar binnen en nemen ze mee wat ze willen hebben." En dat was bij deze inbraken niet veel.

Voorzorgsmaatregelen

Volgens Van Boven zijn de ondernemers in Vlissingen niet bang. "Ze zitten alleen niet op inbraken te wachten, het is al zo zwaar voor ze nu", legt ze uit. De politie surveilleert extra op zogenoemde hotspots en dat geeft de ondernemers wel vertrouwen. "Ik heb ook nog contact gelegd met de gemeente, of zij geen oplossing hebben, maar daar heb ik nog geen antwoord op", zegt Van Boven.

Wel weet de voorzitter van de Ondernemers Centrale: "Als een dief iets wilt, dan zal hij altijd een mogelijkheid vinden om dat te krijgen. Anders zouden de ondernemers in hun winkel moeten gaan slapen, dat is natuurlijk ook niet te doen."