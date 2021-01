Overijverige beveiliger Middelburg stuurt stemmenwerver weg

Kandidaat-Kamerlid Fabian van Hal uit Amsterdam was op zoek naar Zeeuwse steunbetuigingen. Namens de gemeente Middelburg is Ruud Lak verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Hij bevestigt het verhaal van Van Hal: "Het is een ongelukkig voorval."

Het zoeken naar ondersteuners in de hal van het stadskantoor mag niet, want dat is neutraal gebied, volgens Lak. Maar Van Hal stond buiten het gebouw en had dus niet weggestuurd mogen worden.

Als een nieuwe politieke partij aan de Tweede Kamerverkiezingen mee wil doen, dan moeten er in ieder kiesdistrict dertig steunverklaringen worden verzameld. Die steunverklaringen worden meestal gezocht bij stadskantoren omdat een gemeente een steunverklaring moet kunnen checken. Zo controleert de gemeente of de persoon die de partij steunt wel een inwoner is van de betreffende gemeente, of die persoon ten tijde van de verkiezingen meerderjarig is en of hij niet uitgesloten is van stemmen.

Volgens Lak was een nieuwe beveiliger van de gemeente 'overijverig'. Niet alleen had hij Van Hal niet weg mogen sturen, hij had ook niet mogen zeggen dat er 'stemmen geronseld werden'. "Van ronselen was geen sprake", aldus Lak. De ambtenaar krijgt er nog rode wangen van als hij er aan denkt.

Excuses

Lak en Van Hal hebben inmiddels contact gehad. De gemeente heeft excuses aangeboden. Van Hal heeft die geaccepteerd, zoals hij ook op Twitter laat weten.

De gemeente heeft de beveiliger aangesproken. Van Hal schrijft dat hij het 'goed vindt om te horen' dat de gemeente dit zo heeft opgelost. Het betekent waarschijnlijk wel dat er nog een bezoek aan Zeeland nodig is voor de politieke partij om aan de dertig steunbetuigingen te komen.

Eerder zocht ook Henk Krol de benodigde steun in Zeeland.

