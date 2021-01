Middelburgers ontmoeten elkaar en vragen zich af: hoe moet de gemeente er in 2050 uitzien?

Middelburg (foto: ANP)

Tot woensdag 3 februari staan er vier sessies gepland, waarin gesproken wordt over de toekomst van de stad. Vanavond start de eerste sessie onder leiding van Bianca de Vlieger, adviseur ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente Middelburg. Meer dan negentig geïnteresseerden hebben zich aangemeld om mee te denken.

Theo Elenbaas heeft zich opgegeven voor de sessie van vanavond. De reden? "Omdat ik van Middelburg hou. Ik woon in een rijksmonument en ben er hele dagen mee bezig", zegt hij in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. "Middelburg heeft de oude kern behouden en dat moeten ze blijven doen, er zorg voor dragen. En je ziet: toeristen komen er ook op af."

Tijdens de sessie wordt de groep mensen verdeeld over een aantal thema's waar deelnemers zich van tevoren voor konden opgeven, zoals wonen, gezonde leefomgeving en cultureel erfgoed. De komende sessies worden er in totaal zeventien thema's besproken. Iedere groep krijgt vanavond vijf kwartier om over een thema na te denken. Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Bianca de Vlieger denkt dat niet alles wat gezegd wordt haalbaar is. "Ik denk dat er ambities uitkomen die elkaar gaan bijten, die je niet maximaal kan realiseren", zegt ze. "Als je het voor parkeren goed doet, doe je het voor het klimaat misschien wat minder. Er zit altijd spanning op."

Wim Oving komt dan wel uit Groningen, hij woont inmiddels al dertig jaar in Middelburg. Ook hij is er vanavond bij. Oving wil dat Middelburg zuinig blijft op de groene omgeving. "En dat we gaan streven naar een stad van goede ontwikkelingen, zoals energie- en groenbeleid."

Minder auto's

De deelnemers van vanavond hebben wel een idee hoe hun stad er in 2050 uit moet komen te zien. Elenbaas hoopt dat er dan minder auto's in het centrum zijn. "In andere gemeenten laten ze ook toeristen buiten de stad parkeren." Oving ziet zichzelf in 2050, als hij 98 jaar is, met een rollator door Middelburg lopen. Hij denkt dat sommige wijken een uitdaging vormen in de toekomst. "Het is belangrijk dat we aandacht besteden aan de woonomgeving, zodat we gerieflijk kunnen blijven wonen." Hij zegt daarbij dat er bijvoorbeeld veel moet gebeuren op het gebied van energietransitie.

De Vlieger hoopt dat iedereen duidelijk uitspreekt wat hij of zij vindt. "Laten we het maar flink met elkaar aan de stok krijgen. Ik heb liever dat er wrijving is en dat er daardoor nieuwe dingen ontstaan dan dat we het heel vaag houden en het allemaal met elkaar eens zijn." De advisseur hoopt rond de zomer verschillende toekomstbeelden voor te kunnen leggen, waar dan weer over gesproken kan worden. "Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een scenario te kiezen waar we voor gaan."

Luister de Zeeuwse Kamer terug waarin organisator en deelnemers vooruitblikken op de sessie van vanavond.

Zeeuwse Kamer over Middelburg in 2050