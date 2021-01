Nachtbakker en andere Vlissingse ondernemers de dupe van 'lockdowndieven'

"De inbreker wist precies waar hij moest zijn", vertelt Tullenaar. "Eerst liep hij langs de kassa's, daar zat gelukkig alleen nog wat kleingeld in, maar vervolgens wist hij zijn weg naar het sigarettenrek te vinden. Hij heeft iets van dertig pakjes meegenomen."

Ik denk dat de dief heeft gedacht: dit is mijn kans!" Bakker Bart Tullenaar

Tullenaar denkt dat de inbraak te maken heeft met de strenge lockdown, die op 15 december is ingegaan. "Wij zijn met oudjaarsnacht, omdat het een feestdag is, dicht. Normaal gesproken werk ik natuurlijk 's nachts als bakker", vertelt hij. "Dit jaar waren er door de lockdown maar weinig mensen op straat te vinden en dus hield er niemand een oogje in het zeil. Ik denk dat de dief heeft gedacht: dit is mijn kans!"

Tullenaar maakt onder de naam 'de nachtbakker' vlogs voor Facebook en YouTube. De beelden van de inbraak deelt hij nu ook met zijn volgers in de hoop dat de dader snel gevonden wordt. "Ik denk ook dat het een bekende is", vertelt de bakker. "Er komt hier 's nachts zo veel jeugd over de vloer. Ze komen dan na het uitgaan een broodje halen. Dan moet er maar net tussen die gasten een rotte appel zitten die denkt: ja, nu weet ik waar de kassa staat en dat er hier wat te halen valt."

Gelijkenissen tussen de inbraken

De politie is nog bezig met het onderzoek naar de inbraken. In totaal is er sinds 15 december in acht winkels ingebroken en bij nog vier winkels is het bij een poging gebleven. "We hebben de camerabeelden binnengekregen van meneer Tullenaar, maar ook van andere ondernemers", vertelt Mireille Aalders, woordvoerder namens de politie Zeeland-West-Brabant.

Sigaretten, parfum en de fooienpot

"Ik kan nog niet in details treden, omdat we nog met het onderzoek bezig zijn, maar we zijn wel overeenkomsten tussen de inbraken tegengekomen." Bij bakker Tullenaar is een beetje geld en een rek vol sigaretten weggehaald. Bij een drogist is een heel parfumschap leeggehaald, en bij een restaurant wat tevens dagbesteding is, is de fooienpot meegenomen.

"Bijna alle inbraken zijn op dezelfde manier uitgevoerd", zegt Aalders. "Een steen door de ruit om naar binnen te komen, en niet veel aan buit meenemen. Het lijkt op elkaar."

Nachtbakker Bart Tullenaar (foto: Omroep Zeeland)

Bakker Tullenaar denkt erover na om de deur van zijn bakkerij misschien wat te verstevigen. "Ik zou nog een extra balk voor de deur kunnen leggen. Dan komen ze er in de toekomst niet meer in", zegt hij. "Maar ik heb geen zin om heel m'n winkel te barricaderen. Als ze willen, komen ze er toch wel in. Ik blijf nuchter en slaap nog steeds lekker, gelukkig."