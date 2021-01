Tanken in België (foto: Omroep Zeeland)

Was het voorheen een advies aan vooral Nederlanders om niet te komen funshoppen in Belgische steden nadat Nederland in een volledige lockdown ging, is het nu een verbod voor iedereen. Concreet betekent het dat je niet voor de lol mag gaan reizen, om vervolgens te gaan wandelen of shoppen. De Belgische politie controleert hier ook op en kan boetes uitdelen.

Dat lijkt duidelijke taal, maar toch blijven er nog veel vragen over. En laten we beginnen met misschien wel de belangrijkste vraag, voor voornamelijk Zeeuws-Vlamingen:

Mag ik nog de grens over om te tanken?

Om ook maar meteen met de deur in huis te vallen. Dat is niet helemaal duidelijk. Tot 1 maart zijn alleen essentiële verplaatsingen toegestaan. De Belgische overheid schrijft zelf dat verplaatsingen "als onderdeel van het dagdagelijkse leven" zijn toegestaan. Maar of tanken en boodschappen doen over de grens, als Nederlander, daar ook onder valt, is onduidelijk. Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de precieze invulling van de maatregelen.

Begin januari liet de Vlaamse politie nog weten dat Nederlanders gewoon kunnen blijven tanken over de grens. Dat zei korpschef Koen Van Poucke naar aanleiding van een gerucht dat een Fransman in Wallonië op de bon zou zijn geslingerd voor het tanken over de grens. "Zolang Nederlanders zich aan de Belgische coronaregels houden, is er niks aan de hand", was de reactie van Van Poucke.

Mag ik naar mijn partner die in België woont?

Tijdens de eerste lockdown in maart gingen de grenzen met België dicht. Liefdespartners die niet samen woonden, werden zo noodgedwongen lange tijd van elkaar gescheiden. Dat gaat nu niet meer gebeuren. Voor 'dwingende gezinsredenen' mag je gewoon de grens over blijven steken. Dit geldt voor partners met een 'duurzame relatie' maar ook voor gezinshereniging en het halen en brengen van kinderen die je in co-ouderschap verzorgt. Ook voor huwelijken en uitvaarten blijft de grens open.

Kan ik voor mijn zieke moeder zorgen?

Ja. Voor de zorg en bijstand aan ouderen, minderjarigen, gehandicapte of kwetsbare personen mag je blijven reizen van en naar België. Ook voor een doktersafspraak of medische behandeling over de grens moet je niet vrezen, ook dat blijft tot 1 maart mogelijk.

Mantelzorgers mogen wél de grens over (foto: OZ)

Ik loop stage in Leuven, en nu?

Reizen in het kader van je studie is toegestaan. Dat geldt voor leerlingen, studenten en stagiaires. Ook onderzoekers met een gastovereenkomst zijn welkom.

Mijn pony staat net over de grens, mag ik 'm voeren?

Ja hoor, het dier hoeft geen honger te lijden. Er zijn nog een paar andere uitzonderingen zoals het overschrijden van de grens voor 'juridische verplichtingen' voor zover die niet digitaal kunnen. Als er iets aan je auto is dat in het kader van de veiligheid écht gerepareerd moet worden, mag je oversteken. Ook verhuizingen worden als essentieel beschouwd en kunnen dus gewoon doorgaan.

Formulieren nodig als je naar België wilt (foto: Omroep Zeeland)

Vergeet je formulieren niet

Wat voor alle toegestane reizen wel verandert, is dat er nu wat papierwerk voor nodig is. Zo moet iedereen in het bezit zijn van een 'verklaring op eer'. Die is te vinden op de website van Binnenlandse Zaken van België. Ook moet je 48 uur voor je België in wilt een 'Passagier Lokatie Formulier' ingevuld hebben. Dit is alleen nodig als je langer dan twee dagen bij de zuiderburen gaat verblijven.