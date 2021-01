Twee mannen aangehouden in Vlissingen rondom onrust

Een van de aanhoudingen in Vlissingen, maandagavond (foto: HV Zeeland)

Een 43-jarige Vlissinger werd aangehouden, omdat hij agenten beledigde terwijl die hun werk aan het doen waren. De andere man, een 25-jarige man uit Vlissingen, werd aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren.

Behalve twee aanhoudingen namen agenten ook een mes in beslag van een 21-jarige Vlissinger. Omdat deze man zelf afstand deed van het mes, is hij niet aangehouden.

De 43-jarige man is na verhoor vannacht vrijgelaten. De 25-jarige kon weer gaan nadat hij een verklaring had afgelegd.

Oproep tot rellen

De politie was gisteravond met meerdere eenheden aanwezig in Vlissingen. Eerder die dag ging er een oproep rond op sociale media om te komen rellen in de stad. In navolging van de rellen in de rest van het land wilde de groep ook hier hun onvrede uiten over de coronaregels.

Tot rellen is het niet gekomen in Vlissingen. De groep kwam rond 20.00 uur bij het Stadhuis bijeen. Een uur later was de rust weer teruggekeerd in de stad. Gisteravond werd al bekend dat er een man was aangehouden.

