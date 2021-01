Vier Zeeuwen voor snelrechter vanwege oproepen tot rellen

Politie aanwezig in Vlissingen naar aanleiding van een reloproep (foto: Omroep Zeeland)

Een 18-jarige en 19-jarige jongen uit Goes moeten zich verantwoorden over berichten als 'laten we ff lekker viraal gaan boys' en 'kkr herres morgen avond in Goes'. Met deze berichten riepen ze anderen op om te komen rellen. 'Kkr' is in straattaal een afkorting voor 'kanker' en 'herres' betekent 'kapot maken'

De twee andere verdachten (twee jongens van 19 en 21 jaar) zouden ook dergelijke oproepen hebben geplaatst. Zij konden worden aangehouden na een tip. Een moeder had de wijkagent verteld over de berichten, nadat ze die had gelezen op de telefoon van haar dochter.

Sociale media

Om rellen te voorkomen houdt de politie continu sociale media in de gaten op zoek naar oproepen om te gaan rellen. Als het kan arresteert de politie de verspreiders van de berichten, als signaal naar anderen toe en om te voorkomen dat er daadwerkelijk rellen uitbreken.

Vanwege de uit de hand gelopen rellen van de afgelopen dagen en de maatschappelijke onrust heeft het Openbaar Ministerie besloten het snelrecht toe te passen op de onruststokers. Dit moet ook een afschrikkende werking hebben. Het snelrecht wordt ook toegepast op mensen die zich tijdens de nieuwjaarsnacht misdragen.

Delen

Onder meer Politieteam Walcheren roept op sociale media op om filmbeelden en foto's van de demonstraties en rellen rondom de coronamaatregelen met de politie te delen. Ook oproepen tot rellen kunnen worden gemeld.

