'NEE' tegen komst arbeidsmigrantenwoningen in Vlissingen

Protest tegen komst arbeidsmigrantenwoningen op raam huis (foto: Omroep Zeeland)

De arbeidsmigrantenwoningen voor 450 arbeiders en ook nog een honderdtal bewoners van 's Heeren Loo komen tegenover de woningen van de wijk in een weiland op de hoek van de Bossenburghweg en Jacoba van Beierenweg.

Uitzicht verpest

Wim Vader, een van de actievoerders tegen de plannen: "We zijn ten eerste bang dat ons uitzicht vanuit onze woningen er aan gaat, want er was beloofd dat er zeker niet gebouwd zou worden op het weiland. Mensen die onlangs een huis hier aan de Strandwal hebben gekocht, hebben daar nu al spijt van."

Verder zijn de bewoners bang voor de veiligheid van de vele fietsers, veelal scholieren, die over de Jacoba van Beierenweg naar bijvoorbeeld de sportvelden gaan, langs de geplande woningen. En ze vrezen dat het aanzien van de wijk wordt aangetast door de woningen.

Bestemmingsplan aanpassen

Volgens Vader is de pap al gestort. "We werden geïnformeerd door twee wethouders uit Vlissingen en iemand van Homeflex die de woningen gaat neerzetten. Het leek er op dat alles in kannen en kruiken was." Een lichtpuntje voor de actiegroep is dat het bestemmingsplan nog moet worden aangepast.

